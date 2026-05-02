Η φάλαινα Τίμι, που είχε παγιδευτεί για σχεδόν έναν μήνα σε αβαθή νερά στη Βαλτική Θάλασσα, αφέθηκε ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα, ύστερα από μια δύσκολη επιχείρηση μεταφοράς κατά μήκος των ακτών της Δανίας.

Η νεαρή φάλαινα είχε μείνει ακινητοποιημένη επί 29 ημέρες στα ανοιχτά της νήσου Πόελ, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς και κινητοποίηση για τη διάσωσή της. Το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 αφέθηκε τελικά στη Βόρεια Θάλασσα, αφού προηγουμένως είχε ρυμουλκηθεί με φορτηγίδα από την περιοχή όπου είχε εγκλωβιστεί.

+++Eil+++ Buckelwal Hope Timmy ist frei und schwimmt höhe Norwegen. Drücken wir ihn jetzt alle Daumen. GPS Daten werden es zeigen. pic.twitter.com/lhx8WrykL9 — Hamburg Online, Nachrichten und News aus Hamburg (@HAMBURGonline) May 2, 2026

Παρά την ανακούφιση για την απελευθέρωσή της, η κατάσταση του «Τίμι» παραμένει ασαφής. Η ομάδα διάσωσης διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ακριβώς η φάλαινα βγήκε από τη φορτηγίδα, ούτε αν η απελευθέρωσή της μπορεί ήδη να θεωρηθεί επιτυχημένη διάσωση.

Η φάλαινα Τίμι και η δύσκολη επιστροφή στη θάλασσα

Οι ειδικοί εμφανίζονται προσεκτικοί, καθώς η φάλαινα πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες που δεν αντιστοιχούν στο φυσικό της περιβάλλον. Το γεγονός ότι παρέμεινε για 29 ημέρες σε αβαθή νερά δημιουργεί ερωτήματα για το αν μπορεί πλέον να κολυμπήσει και να βουτήξει κανονικά.

Ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ δήλωσε στο dpa ότι η κατάσταση της φάλαινας απέχει πολύ από το να θεωρείται καλή.

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως η επιστροφή στη Βόρεια Θάλασσα είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Η απελευθέρωση, δηλαδή, δεν σημαίνει αυτόματα και πλήρη διάσωση. Για τους επιστήμονες, το κρίσιμο είναι αν ο «Τίμι» θα μπορέσει να ανακτήσει τη φυσική του συμπεριφορά, να τραφεί μόνος του και να κινηθεί με ασφάλεια προς βαθύτερα νερά.

Πότε θα θεωρηθεί πραγματικά επιτυχημένη η διάσωση

Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών, γνωστή ως WDC, τόνισε ότι η διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο αν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και καταφέρει να επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, θα πρέπει επίσης να αναρρώσει πλήρως το δέρμα της, να αρχίσει ξανά να αναζητά τροφή ανεξάρτητα, να πάρει βάρος και να εμφανίσει τις φυσικές συμπεριφορές του είδους της.

Μέχρι τότε, η υπόθεση του «Τίμι» παραμένει ανοιχτή. Η εικόνα μιας φάλαινας που ξαναβρίσκεται στη θάλασσα μετά από εβδομάδες εγκλωβισμού είναι σίγουρα ενθαρρυντική, όμως για τους ειδικούς η πραγματική απάντηση θα δοθεί μόνο αν καταφέρει να επιβιώσει μόνη της στο φυσικό της περιβάλλον.

