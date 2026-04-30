Ο Σάντρο Βερονέζι, ιδιοκτήτης της Calzedonia, σώθηκε μετά από αεροπορικό ατύχημα στη Γαλλία, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη και συνετρίβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, πάνω από τα γαλλικά Πυρηναία, στην περιοχή Labastide-Villefranche.

Ο Ιταλός επιχειρηματίας και ένας 56χρονος Ιταλός πιλότος βρίσκονταν σε μονοκινητήριο τουριστικό αεροσκάφος, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα.

Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nella zona di… pic.twitter.com/099acZDXfU — Repubblica (@repubblica) April 30, 2026

Η βλάβη εν πτήσει και ο συναγερμός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος άρχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα ενώ πετούσε πάνω από αγροτική περιοχή.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν γρήγορη, καθώς κοντά στο σημείο βρισκόταν περίπολος της Διμοιρίας Επιτήρησης και Επέμβασης της Χωροφυλακής Bayonne, η οποία πραγματοποιούσε εκπαιδευτική αποστολή.

Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς το αεροσκάφος του Βερονέζι φαινόταν από μακριά να χάνει ύψος με τη μύτη στραμμένη προς τα κάτω.

Αμέσως σήμαναν συναγερμό και κατεύθυναν την έρευνα προς το πιθανό σημείο πρόσκρουσης, αποτρέποντας μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς η περιοχή θεωρείται δύσβατη.

Το αλεξίπτωτο που τους έσωσε

Όταν ο Σάντρο Βερονέζι και ο πιλότος αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενεργοποίησαν το αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους.

Ο μηχανισμός αυτός αποδείχθηκε καθοριστικός, καθώς επιβράδυνε την πτώση και επέτρεψε στους δύο άνδρες να σωθούν.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο της συντριβής, εντόπισαν τον Βερονέζι και τον πιλότο έξω από το αεροσκάφος.

Και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους, ωστόσο αντιμετώπιζαν έντονους πόνους στην πλάτη, οι οποίοι αποδίδονται στην απότομη πτώση.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η κατάστασή τους κρίθηκε μη ανησυχητική, ενώ η ζωή τους δεν διέτρεχε κίνδυνο.

Ποιος είναι ο Σάντρο Βερονέζι

Ο Σάντρο Βερονέζι είναι Ιταλός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδρυτής του ομίλου Calzedonia.

Ο όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρείες Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé και Cash & Carry.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Forbes τον Δεκέμβριο του 2024, η καθαρή περιουσία του ανερχόταν στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Βερονέζι γεννήθηκε το 1959 στην Άλα του Τρέντο, στην Ιταλία. Αποφοίτησε από το Λύκειο Galileo Galilei και το 1983 πήρε πτυχίο στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Βερόνα.

Μετά τις σπουδές του, ξεκίνησε να εργάζεται στην Golden Lady Spa, την ιταλική εταιρεία παραγωγής καλσόν που είχε ιδρύσει ο Nerino Grassi.

Ο Σάντρο Βερονέζι παντρεύτηκε τη Nadia Grassi, μία από τις δύο κόρες του Nerino Grassi. Η Nadia Veronesi είναι επίσης μία από τους βασικούς μετόχους του ομίλου Calzedonia, με ποσοστό 15%.

Η δημιουργία της Calzedonia

Ο Βερονέζι άρχισε να εργάζεται το 1984 στην Golden Lady Spa και το 1987, σε ηλικία μόλις 27 ετών, ίδρυσε την Calzedonia Spa, ενώ συνέχιζε ακόμη να εργάζεται στην Golden Lady ως γενικός διευθυντής.

Το 1993 η συνεργασία των δύο επιχειρηματιών έληξε και ο Βερονέζι αποφάσισε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη δική του εταιρεία, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή και πώληση προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτή τιμή.

Το 1996 ο όμιλος Calzedonia επεκτάθηκε με την Intimissimi, με έσοδα 481 εκατομμύρια και αύξηση 8%, ενώ το 2003 ακολούθησε η Tezenis, με έσοδα 401 εκατομμύρια και αύξηση 25%.

Το 2009 ο όμιλος απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στη Falconeri, που δραστηριοποιείται στα πλεκτά και το κασμίρ.

Ο Βερονέζι είναι επίσης ιδιοκτήτης της μάρκας Cash & Carry του ομίλου Calzedonia, που αφορά την πώληση προϊόντων σε απόθεμα.

Το 2013 προστέθηκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

