Banksy: Μυστηριώδες άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο

Η εμφάνιση του γλυπτού στην καρδιά του Westminster άνοιξε νέο κύκλο εικαστικού μυστηρίου, καθώς ο Banksy δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν βρίσκεται πίσω από το έργο.

30 Απρ. 2026 16:50
Pelop News

Ένα μεγάλο άγαλμα που φαίνεται να φέρει την υπογραφή του Banksy εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο, προκαλώντας συζητήσεις για το αν πρόκειται για νέο έργο του μυστηριώδους καλλιτέχνη της street art.

Το γλυπτό δείχνει έναν άνδρα με κοστούμι να περπατά προς τα εμπρός, κρατώντας με το ένα χέρι μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του.

Το άγαλμα εντοπίστηκε για πρώτη φορά κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου και βρίσκεται στην πλατεία Waterloo, στην περιοχή St James’s του Westminster.

 

Το σημείο όπου εμφανίστηκε το έργο

Η πλατεία όπου τοποθετήθηκε το άγαλμα βρίσκεται κοντά σε γνωστά μνημεία και αγάλματα του Λονδίνου, μεταξύ των οποίων εκείνα του Edward VII και της Florence Nightingale, καθώς και το μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Η παρουσία του γλυπτού σε ένα τόσο κεντρικό και συμβολικό σημείο της βρετανικής πρωτεύουσας ενίσχυσε το ενδιαφέρον γύρω από την προέλευσή του.

Μέχρι στιγμής, ο Banksy δεν έχει επιβεβαιώσει αν το άγαλμα είναι δικό του έργο. Συνήθως, ο καλλιτέχνης επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των έργων του μέσω της ιστοσελίδας του, λίγο μετά τον εντοπισμό τους από το κοινό.

Ο Banksy και τα γλυπτά

Αν και είναι περισσότερο γνωστός για τα γκράφιτι του, ο Banksy έχει παρουσιάσει και γλυπτά στο παρελθόν.

Ένα από αυτά ήταν το The Drinker, το οποίο τοποθέτησε το 2004 στη λεωφόρο Shaftesbury, στο West End του Λονδίνου.

Το έργο αποτελούσε μια δική του εκδοχή του διάσημου γλυπτού του Ροντέν, «Ο Στοχαστής», και απομακρύνθηκε λίγο μετά την εγκατάστασή του.

