Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα με εκπαιδευόμενο οδηγό στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ

Η γρήγορη επέμβαση των σωστικών συνεργείων απέτρεψε τα χειρότερα, μετά την πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα σε περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στη γέφυρα Draveil.

30 Απρ. 2026 15:36
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη Γαλλία, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον Σηκουάνα, έπειτα από τροχαίο στη γέφυρα Draveil.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί, τοπική ώρα, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, στο τιμόνι του λεωφορείου βρισκόταν οδηγός υπό εκπαίδευση, ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Πριν πέσει στο ποτάμι, το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης κατέληξε στον Σηκουάνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπήρχε κανείς.

Επιχείρηση διάσωσης στον Σηκουάνα

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα: ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ δύτες ξεκίνησαν έρευνα στο ποτάμι, καθώς το λεωφορείο βυθιζόταν γρήγορα.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμοί.

Έλεγχοι από δύτες στα δύο οχήματα

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο στον Σηκουάνα, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση.

Οι δύτες πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στο λεωφορείο όσο και στο σταθμευμένο όχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, δήλωσε συγκλονισμένη από το περιστατικό.

Όπως ανέφερε, το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».

