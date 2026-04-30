Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη Γαλλία, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον Σηκουάνα, έπειτα από τροχαίο στη γέφυρα Draveil.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί, τοπική ώρα, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, στο τιμόνι του λεωφορείου βρισκόταν οδηγός υπό εκπαίδευση, ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Πριν πέσει στο ποτάμι, το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης κατέληξε στον Σηκουάνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπήρχε κανείς.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Επιχείρηση διάσωσης στον Σηκουάνα

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα: ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ δύτες ξεκίνησαν έρευνα στο ποτάμι, καθώς το λεωφορείο βυθιζόταν γρήγορα.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμοί.

Juvisy-sur-Orge: un bus tombe dans la Seine dans l’Essonne. Les passagers ont été secourus et les services de sécurité sont sur place #BFM2 pic.twitter.com/edqJSInvLz — BFM (@BFMTV) April 30, 2026

Έλεγχοι από δύτες στα δύο οχήματα

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο στον Σηκουάνα, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση.

Οι δύτες πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στο λεωφορείο όσο και στο σταθμευμένο όχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, δήλωσε συγκλονισμένη από το περιστατικό.

Όπως ανέφερε, το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».

Le véhicule, conduit par une apprentie en formation, a chuté au niveau de Juvisy-sur-Orge. Le conducteur et les passagers ont été secourus. pic.twitter.com/wWAll2o7ol — Le Figaro (@Le_Figaro) April 30, 2026

