Μπαγκλαντές: Βρέφος έπεσε στις ράγες του τρένου και ο πατέρας αντέδρασε ακαριαία

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος βγήκαν χωρίς τραυματισμούς

30 Απρ. 2026 10:27
Pelop News

Ενα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχτηκε χθες σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος έπεσε από την αποβάθρα την ώρα που διερχόταν τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, διακρίνεται ο άνδρας να έχει πέσει πάνω από το βρέφος και να το καλύπτει με το σώμα του, παραμένοντας ακίνητος καθώς το τρένο περνά από πάνω τους.

 


Η σκηνή κόβει την ανάσα, καθώς διαδοχικά βαγόνια διασχίζουν το σημείο, με τους δύο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι από κάτω.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν από πάνω τους, ωστόσο, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος βγήκαν χωρίς τραυματισμούς.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ