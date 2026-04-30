Μπαγκλαντές: Βρέφος έπεσε στις ράγες του τρένου και ο πατέρας αντέδρασε ακαριαία

Ενα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχτηκε χθες σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος έπεσε από την αποβάθρα την ώρα που διερχόταν τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, διακρίνεται ο άνδρας να έχει πέσει πάνω από το βρέφος και να το καλύπτει με το σώμα του, παραμένοντας ακίνητος καθώς το τρένο περνά από πάνω τους.

Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform. Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026



Η σκηνή κόβει την ανάσα, καθώς διαδοχικά βαγόνια διασχίζουν το σημείο, με τους δύο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι από κάτω.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν από πάνω τους, ωστόσο, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος βγήκαν χωρίς τραυματισμούς.

