Η Γερμανία εισάγει φόρο στα αναψυκτικά με ζάχαρη από το 2028

Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή φόρου στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη, με την ισχύ του μέτρου να ξεκινά από το 2028.

Η απόφαση εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας και έχει ως βασικούς στόχους την αντιμετώπιση της αυξανόμενης παχυσαρκίας και τη μείωση της πίεσης που ασκείται στο γερμανικό σύστημα υγείας.

Τα έσοδα από τον νέο φόρο, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα κατευθύνονται απευθείας στο σύστημα υγείας και όχι στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτούν προγράμματα πρόληψης, πρωτοβουλίες προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς και άλλες δράσεις που αφορούν τον γενικό πληθυσμό.

Η πρόταση για τη φορολόγηση των ζαχαρούχων αναψυκτικών προήλθε από τον πρωθυπουργό του κρατιδίου του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, ο οποίος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «η υπερβολική ζάχαρη αρρωσταίνει τους ανθρώπους», ενώ τόνισε τις οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της υπερκατανάλωσής της.

Αν και αρχικά η πρόταση είχε απορριφθεί από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) τον Φεβρουάριο, τελικά βρήκε ευρύτερη στήριξη από βουλευτές πολλών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD). Η απόφαση αντανακλά τόσο την κοινή γνώμη όσο και την πολιτική βούληση για λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά της υπερβολικής κατανάλωσης ζάχαρης.

Οι λεπτομέρειες της φορολογίας, όπως το ακριβές ύψος του φόρου και ο τρόπος εφαρμογής του, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

