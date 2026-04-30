Συνελήφθη 19χρονη για λαθρεμπόριο 30 προστατευόμενων χελωνών στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ

Στη σύλληψη μιας 19χρονης από την Ταϊβάν προχώρησαν οι αρχές της Ταϊλάνδη, όταν διαπιστώθηκε ότι επιχειρούσε να μεταφέρει παράνομα 30 προστατευόμενες χελώνες, κρυμμένες κάτω από τα ρούχα της, στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι, όπου οι αρχές υποψιάστηκαν τη νεαρή γυναίκα λόγω της περίεργης συμπεριφοράς της, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Ταϊπέι.

Δεμένες με ταινία και κρυμμένες σε σακούλες

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στον τερματικό σταθμό αναχωρήσεων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν 30 ινδικές αστροχελώνες (Geochelone elegans), δεμένες πάνω στο σώμα της με αυτοκόλλητη ταινία.

Όπως ανέφεραν οι αρχές:

Τα ζώα ήταν τοποθετημένα σε υφασμάτινες σακούλες

Είχαν ακινητοποιηθεί για να μην γίνουν αντιληπτά

Από τα 30, τα 29 ήταν ζωντανά και ένα νεκρό

Οι συγκεκριμένες χελώνες ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό καβούκι τους με «αστεροειδή» σχέδια και θεωρούνται ιδιαίτερα περιζήτητες στην παράνομη αγορά εξωτικών κατοικίδιων.

Προστατευόμενο είδος με υψηλή αξία στη μαύρη αγορά

Οι ινδικές αστροχελώνες προστατεύονται από τη CITES, τη διεθνή σύμβαση για το εμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η συνολική αξία των ζώων που κατασχέθηκαν φτάνει περίπου τα 9.000 δολάρια, γεγονός που καταδεικνύει τη ζήτηση που υπάρχει στη μαύρη αγορά.

Παράλληλα, η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης κατατάσσει το είδος ως «ευάλωτο», επισημαίνοντας ότι αποτελεί συχνό στόχο λαθρεμπόρων λόγω της δημοφιλίας του ως εξωτικό κατοικίδιο.

Κατηγορίες και έρευνα για κύκλωμα

Η 19χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

παράνομη μεταφορά προστατευόμενων ζώων

τελωνειακή απάτη

Οι αρχές της Ταϊλάνδης διερευνούν πλέον εάν η νεαρή γυναίκα ενεργούσε μεμονωμένα ή ως μέλος ευρύτερου κυκλώματος διακίνησης άγριας ζωής.

Κόμβος λαθρεμπορίου η Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη θεωρείται ένας από τους βασικούς κόμβους διακίνησης άγριας ζωής στην Ασία, με οργανωμένα δίκτυα να εκμεταλλεύονται τη γεωγραφική της θέση για την προώθηση απειλούμενων ειδών σε αγορές με υψηλή ζήτηση.

Το νέο περιστατικό έρχεται να αναδείξει, για ακόμη μία φορά, το εύρος του προβλήματος και την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων για την προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.

