Φάμελλος: «Αντισυνταγματική και ντροπιαστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Με σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε την τροπολογία «αντισυνταγματική και ντροπιαστική» και κατήγγειλε την κυβέρνηση για προσπάθεια περιορισμού των κοινωνικών διαδηλώσεων και κατάργηση βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων. «Πέρα από τα προβλήματα της κυβέρνησης, κανείς από την αντιπολίτευση δεν αμφισβήτησε την ιερότητα του Μνημείου. Το ζήτημα είναι ότι η τροπολογία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη δημοκρατική μνήμη και τους αγώνες των Ελλήνων πολιτών», είπε.

Ο βουλευτής επισήμανε πως η ρύθμιση επιβάλλει απαγόρευση κάθε συνάθροισης στο χώρο μπροστά από το Μνημείο και προβλέπει ποινές φυλάκισης μέχρι ενός έτους ακόμη και με ποινική διαταγή εισαγγελέα, χωρίς δικαστήριο. «Αν πολίτες ή σχολεία συγκεντρωθούν για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, κινδυνεύουν με σύλληψη. Πρόκειται για πλήρη περιορισμό του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης», υπογράμμισε.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η κυβέρνηση φοβάται τις λαϊκές αντιδράσεις και αξιοποίησε το παράδειγμα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, λέγοντας ότι η τροπολογία έρχεται λίγες ώρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του. «Ο πρωθυπουργός επιλέγει να προχωρήσει σε αυταρχικές ενέργειες και παραβιάσεις του Συντάγματος», είπε.

Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και σκάνδαλα, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προσπαθεί να ενισχύσει ακροδεξιές φωνές και να φοβίσει την κοινωνία, ενώ επισήμανε το «καρφί» για την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, από τη συζήτηση. «Η απουσία του θα αποδεικνύει κορυφαίο κυβερνητικό ρήγμα και την ανεπάρκεια του πρωθυπουργού», τόνισε.

Συνοψίζοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι η τροπολογία παραβιάζει τον πυρήνα των συνταγματικών δικαιωμάτων, την αρχή της σαφήνειας και την αναλογικότητα των ποινικών κανόνων, καλώντας την κυβέρνηση να αποσύρει τη ρύθμιση.

