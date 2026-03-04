Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, με φόντο τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο κ. Φάμελλος επανέλαβε το αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, καλώντας τον πρωθυπουργό να μην λειτουργεί –όπως είπε– «ως Λουδοβίκος» σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία.

«Η στήριξη στην Κύπρο είναι αυτονόητη»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη επιλογή, θέτοντας όμως το ερώτημα με ποια στρατηγική κινείται η κυβέρνηση.

«Με ποιον κανόνα πορεύεται η κυβέρνησή σας; Με τον κανόνα του διεθνούς δικαίου ή με τον κανόνα του ισχυρού;» διερωτήθηκε, τονίζοντας ότι σε μια τόσο σοβαρή γεωπολιτική κρίση η χώρα χρειάζεται σαφή εθνική γραμμή.

Κριτική για τη στάση απέναντι στην επίθεση στο Ιράν

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδικάσει τις παραβιάσεις θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων από το καθεστώς του Ιράν, ωστόσο υποστήριξε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων και θανάτων αμάχων.

Όπως ανέφερε, το κόμμα του καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενισχύει τη λογική του ισχυρού και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν επέλεξε να υπερασπιστεί ενεργά τη διεθνή νομιμότητα, παρότι η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αιχμές για την εξωτερική πολιτική

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πολιτική «δεδομένου συμμάχου», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι λειτουργεί ως «ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

Επανέφερε μάλιστα το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, επισημαίνοντας ότι σε μια τόσο σοβαρή κρίση η χώρα χρειάζεται κοινή στρατηγική.

Επίθεση στην κυβέρνηση για θεσμικά ζητήματα

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε έντονη κριτική και για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποθέσεις που –όπως είπε– πλήττουν τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

στην υπόθεση των υποκλοπών,

στο δυστύχημα των Τεμπών,

στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

αλλά και στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, υποστήριξε ότι αυτή «γκρέμισε το κυβερνητικό αφήγημα» και ανέδειξε την ύπαρξη οργανωμένου μηχανισμού παρακολουθήσεων.

Κριτική και για την ψήφο των αποδήμων

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε επιφυλάξεις για τη διαφάνεια της διαδικασίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί τον απόδημο ελληνισμό.

Ειδικά για την πρόταση δημιουργίας μίας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας για τους Έλληνες του εξωτερικού, υποστήριξε ότι στην πράξη θα ευνοεί την εκλογή «πλούσιων υποψηφίων ή celebrities», αφήνοντας εκτός εκπροσώπησης μεγάλο μέρος της διασποράς.

Αναφορά στη Χρυσή Αυγή

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στην οριστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική εξέλιξη «νίκη του δημοκρατικού κόσμου και του αντιφασιστικού κινήματος».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Φύσσας και ο Σαχζάτ Λουκμάν.

