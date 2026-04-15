Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τον πρώτο «πολιτικό απατεώνα».

Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης προσλήφθηκε σε διαδοχικές θέσεις στο Δημόσιο την περίοδο 2007-2013 κατά παράβαση της νομοθεσίας, καθώς οι θέσεις αυτές απαιτούσαν πανεπιστημιακό τίτλο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, προσόντα που – σύμφωνα με την αντιπολίτευση – δεν διέθετε.

«Οι μόνες περγαμηνές του ήταν η κομματική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι αντί να παραιτηθεί, ο υφυπουργός «τολμά να κουνά το δάχτυλο στον ελληνικό λαό».

Ο Σωκράτης Φάμελλος στρέφει τα πυρά του και προς τον πρωθυπουργό, θέτοντας το ερώτημα: «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη;». Τον χαρακτηρίζει «σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά».

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος καλεί τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών να εξηγήσουν γιατί δεν ανακαλούνται οι συγκεκριμένες «ρουσφετολογικές προσλήψεις» και ζητά από τη Δικαιοσύνη και το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναζητήσουν ευθύνες, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής αποδοχών.

Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πτυχίο του υφυπουργού και οι συνθήκες πρόσληψής του το 2007 ως Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα που όριζε ο νόμος 2190/1994.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τη Βουλή κατά την προ ημερησίας συζήτηση των πολιτικών αρχηγών την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026.

