Φάμελλος: «Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επιστροφή του 13ου μισθού»

Αυτές τις μέρες δόθηκε, για την πλειοψηφία τουλάχιστον των εργαζομένων, ο 14ος μισθός, το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, που για κάποιους είναι ανάσα, ενώ για άλλους είναι η ευκαιρία να κάνουν το κάτι παραπάνω.

Μακάρι βέβαια να ήταν και υψηλότεροι οι μισθοί…

Oμως ακόμα κaι αυτό το δώρο δεν είναι για όλους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης.

Οπότε το ερώτημα είναι απλό:

Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

«Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης.

Για να κινηθεί η αγορά, να ενισχυθεί το εισόδημα των οικογενειών και να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές.

Στην Προοδευτική Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία δύο ταχυτήτων.

Μία είναι η ταχύτητα, αυτή που μας πάει όλους μπροστά» προσθέτει ο κ. Φάμελλος.

