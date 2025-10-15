Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»

Για τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνοντας ότι «πιστεύει σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ» και πως «με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι αντίπαλοι, αλλά έχουν διαφορετική οπτική».

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ σημαντικό πολιτικό φορέα:

«Πολλές φορές στην πολιτική κινείσαι με βάση αυτό που πιστεύεις σωστό. Εγώ πιστεύω σε έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα. Τιμώ το έργο και τη συμβολή του».

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η κατάσταση «έχει προβληματίσει» τα στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει ήδη δύο δύσκολες διασπάσεις. «Καταλαβαίνω την αγωνία και την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις. Ήταν δύσκολο το ερώτημα που τέθηκε την ημέρα της παραίτησης Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε καμία συνεννόηση, καμία ενημέρωση» και ότι «ο Αλέξης Τσίπρας τον ενημέρωσε τηλεφωνικά μισή ώρα πριν παραιτηθεί».

«Με τον Τσίπρα έχουμε πλέον διαφορετική οπτική, αλλά κοινό στόχο», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι ο ίδιος επιδιώκει την ενότητα και τη σταθερότητα του κόμματος μέσα σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο.





