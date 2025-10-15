Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος τοποθετήθηκε για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις διαφορετικές οπτικές, τους ενώνει ο ίδιος πολιτικός στόχος.

Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ - Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
15 Οκτ. 2025 12:57
Pelop News

Για τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνοντας ότι «πιστεύει σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ» και πως «με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι αντίπαλοι, αλλά έχουν διαφορετική οπτική».

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ σημαντικό πολιτικό φορέα:
«Πολλές φορές στην πολιτική κινείσαι με βάση αυτό που πιστεύεις σωστό. Εγώ πιστεύω σε έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα. Τιμώ το έργο και τη συμβολή του».

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η κατάσταση «έχει προβληματίσει» τα στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει ήδη δύο δύσκολες διασπάσεις. «Καταλαβαίνω την αγωνία και την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις. Ήταν δύσκολο το ερώτημα που τέθηκε την ημέρα της παραίτησης Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε καμία συνεννόηση, καμία ενημέρωση» και ότι «ο Αλέξης Τσίπρας τον ενημέρωσε τηλεφωνικά μισή ώρα πριν παραιτηθεί».

«Με τον Τσίπρα έχουμε πλέον διαφορετική οπτική, αλλά κοινό στόχο», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι ο ίδιος επιδιώκει την ενότητα και τη σταθερότητα του κόμματος μέσα σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
12:36 «Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ