Φάμελλος στην Τούμπα για τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία: Άφησε λευκό τριαντάφυλλο και μήνυμα «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»

Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, αφήνοντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Σε δημόσια ανάρτησή του εξέφρασε τη συμπαράσταση στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, τονίζοντας ότι «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».

 

Φάμελλος στην Τούμπα για τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία: Άφησε λευκό τριαντάφυλλο και μήνυμα «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»
30 Ιαν. 2026 14:21
Pelop News

Ένα λευκό τριαντάφυλλο άφησε έξω από το γήπεδο της Τούμπας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, αποτίοντας φόρο τιμής στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ με ανάρτησή του υπογράμμισε πως «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ» και ότι οι σκέψεις βρίσκονται στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων.

Μαζί του βρέθηκαν και συμμετείχαν στην απόδοση τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «συγκλονισμένος» από την απώλεια των φιλάθλων που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους, υπογραμμίζοντας ότι «ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις οικογένειες και στους ανθρώπους που «βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο», τονίζοντας ότι πρόκειται για απώλεια που «δεν χωρά σε λόγια» και ότι «καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει» αυτό που συνέβη. Παράλληλα, κάλεσε σε στήριξη και συμπαράσταση, καταλήγοντας με τη φράση ότι «όλη η Ελλάδα πενθεί» και «πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:16 Πάτρα: Ακόμα «λίμνη» η Ακτή Δυμαίων – Με εμπόδια η κυκλοφορία
17:08 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας
17:00 Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην «Π»: «Αναγκαία η φορολόγηση του ακραίου πλούτου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Νίκη Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Δεν ισχύει το 200, είμαστε στα περίπου 45 το χρόνο
16:44 Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή
16:36 Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του
16:28 Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί
16:20 Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο
16:12 Μπερτομέου: «Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, όχι να την… κανιβαλίσει»
16:04 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου
15:56 Σε ιδιώτες τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια
15:54 Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η αδύνατη ΕΕ
15:48 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις
15:40 Καρεμπέ για κλήρωση με Λεβερκούζεν: «Είναι μία καλή κλήρωση, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες»
15:32 Ερύμανθος: Προσφορά μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
15:24 Σφοδρή αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο
15:16 Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα
15:08 Αγρίνιο: Με 84,5 γραμμάρια κάνναβης έπιασαν έναν άνδρα
15:00 Οδοντωτός: Φθείρει το προϊόν, άμεσα παρεμβάσεις – Διεκόπησαν χθες τα δρομολόγια, επαναρχίζουν σήμερα
14:57 Γαύδος σε έκτακτη ανάγκη: Δύο εβδομάδες χωρίς καράβι, ελλείψεις σε τρόφιμα-φάρμακα και κραυγή για «μόνιμη σύνδεση» με την Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ