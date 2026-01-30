Φάμελλος στην Τούμπα για τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία: Άφησε λευκό τριαντάφυλλο και μήνυμα «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»

Ένα λευκό τριαντάφυλλο άφησε έξω από το γήπεδο της Τούμπας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, αποτίοντας φόρο τιμής στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ με ανάρτησή του υπογράμμισε πως «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ» και ότι οι σκέψεις βρίσκονται στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων.

Μαζί του βρέθηκαν και συμμετείχαν στην απόδοση τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «συγκλονισμένος» από την απώλεια των φιλάθλων που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους, υπογραμμίζοντας ότι «ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις οικογένειες και στους ανθρώπους που «βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο», τονίζοντας ότι πρόκειται για απώλεια που «δεν χωρά σε λόγια» και ότι «καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει» αυτό που συνέβη. Παράλληλα, κάλεσε σε στήριξη και συμπαράσταση, καταλήγοντας με τη φράση ότι «όλη η Ελλάδα πενθεί» και «πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».

