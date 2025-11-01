«Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε! Σε εκτελέσανε», σπαράζει η αδελφή του νεκρού στα Βορίζια, ΒΙΝΤΕΟ

Ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η ΕΛΑΣ στο αιματηρό περιστατικό είναι το γεγονός ότι στο νησί μεταβαίνουν ο αρχηγός του σώματος αλλά και ο επικεφαλής του ελληνικού FBI

01 Νοέ. 2025 20:34
Pelop News

Το κλίμα είναι πολύ τεταμένο και μυρίζει μπαρούτι στα Βορίζια μετά τη βεντέτα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και μιας 56χρονης γυναίκας από άλλη οικογένεια.

Βορίζια: Η μεγάλη έχθρα με τη βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ! Έτσι έγινε το κακό, πυροβόλησαν και αστυνομικούς,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στο πρώτο βίντεο ακούγονται συγγενείς του 39χρονου να λένε «τον σκότωσαν» και να φωνάζουν «Φανούρη, Φανούρη αγάπη μου».

Στο δεύτερο βίντεο μια γυναίκα, η οποία είναι συγγενής του νεκρού, μιλάει σε έντονο ύφος στους αστυνομικούς που έχουν στήσει μπλόκο, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «δώστον μου να του πω που τον έπαιρνα δύο ημέρες τηλέφωνο και με κορόιδευε όταν εγώ του έλεγα θα βγάλουμε τα μάτια μας».


Σε άλλο βίντεο η αδερφή του Φανούρη Καργάκη ξεσπά σε κραυγές έξω από το σπίτι του φωνάζοντας «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι να σε δω, που είσαι να μου μιλήσεις, Φανούρη πού; Αδερφέ μου δεν μπορώ! Δεν μπορώ, πονώ!».

Υπενθυμίζεται ότι στα Βορίζια βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων και ανδρών των ΕΚΑΜ προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν έκτροπα.

