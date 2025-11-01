Βορίζια: Η μεγάλη έχθρα με τη βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ! Έτσι έγινε το κακό, πυροβόλησαν και αστυνομικούς,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την αναβίωση της βεντέτας στα Βορίζια να κάνει το χωριό να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη και να αφήνει πίσω της 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό

Οι σφαίρες έπεσαν βροχή στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) με 2 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, με την εικόνα στα νοσοκομεία να είναι δραματική και τις αρχές να έχουν στείλει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για να σταματήσει το περιστατικό πριν κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο.

Από το μακελειό, νεκρός είναι ο 39χρονος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Φανούρης Καργάκης, και η 55χρονη, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, που κατέληξε ίσως από ανακοπή ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν ακόμη νεκρό. Για τα αίτια θανάτου της γυναίκας, «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Μάλιστα, υπό τον φόβο να μην συνεχιστεί η βεντέτα στα νοσοκομεία που το κλίμα ήταν πολύ άγριο, οι δύο νεκροί αλλά και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσηλευτικά κέντρα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν τόσο στο χωριό για να πραγματοποιήσουν έρευνες όσο και στα νοσοκομεία.



Η κουμπαριά που δεν έφερε την ειρήνη στις δύο οικογένειες

Όπως περιέγραψε στο newsit.gr μία συγγενής θύματος, «περίπου στις 11 άκουσα πυροβολισμούς και από μακριά είδα έναν άνθρωπο κάτω νεκρό. Τρομοκρατήθηκα και έφυγα. Ο 39χρονος πέρασε από το χωριό με το αυτοκίνητο, έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί και έπειτα έτρεχε να φύγει. Οι δυο οικογένειες είναι από το ίδιο χωριό. Εδώ και χρόνια είχαν προβλήματα. Στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει ξανά προβλήματα στο χωριό. Από εδώ και έπειτα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Φοβόμαστε πάρα πολύ».

Ο «σασμός» που δεν κράτησε

Για κάποιους στο χωριό που βίωναν κάθε μέρα την κόντρα των δύο οικογενειών, Καργάκη και Φραγκιαδάκη, ήταν θέμα χρόνου πότε θα πυροδοτηθεί η νέα μεταξύ τους βεντέτα που κρατά από τη δεκαετία του 1950.

Ένα χρόνο πριν είχαν πέσει πάλι πυροβολισμοί μεταξύ μελών των δύο οικογενειών χωρίς ευτυχώς τότε να θρηνήσουμε θύματα, και τότε το περιστατικό καλύφθηκε, ενώ έγινε μία προσπάθεια για να πραγματοποιηθεί σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.

Η προσπάθεια να έρθει η ειρήνη για τις δύο οικογένειες, επιχειρήθηκε μέσα από μια συντεκνιά, καθώς ένα παιδί της μιας οικογένειας βαφτίστηκε με νονό μέλος της άλλης, κάτι που όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, δεν ήταν αρκετό…

Το σπίτι που αναβίωσε τη βεντέτα

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το μακελειό στους δρόμους του χωριού, σκοτώνοντας δύο άτομα και στέλνοντας στο νοσοκομείο δεκάδες ανθρώπους, οι σχέσεις των δύο οικογενειών ήταν τεταμένες.

Όπως αναφέρουν άτομα που γνωρίζουν τη διαμάχη αλλά και το παρελθόν των δύο οικογενειών, η τελευταία αφορμή για να ξεσπάσει η πρωτόγνωρη μάχη στο χωριό ήταν το σπίτι που αποφάσισε να χτίσει το μέλος της μιας οικογένειας.

Μετά τη βεντέτα και το σασμό της δεκαετίας του 1950, οι δύο οικογένειες αποφάσισαν να οριοθετήσουν τους χώρους που θα έμεναν στο χωριό. Η μία από αυτές όμως από ότι φαίνεται “παραβίασε” τη συμφωνία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός το βράδυ της Παρασκευής 31.10.2025, καθώς σύμφωνα με την αντίπαλη οικογένεια έχτισε το σπίτι σε σημείο που δε έπρεπε.

Το προηγούμενο διάστημα, η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στη πάνω πλευρά (πάνω χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού.

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα.

Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 01.11.2025 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τα μέλη των δύο οικογενειών συναντήθηκαν στο δρόμο ενώ κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους τους και τότε ξεκίνησε το μακελειό.

Ο Φανούριος Καργάκης που είναι ένας από τους δύο νεκρούς, συναντήθηκε στην είσοδο του χωριού με έναν άντρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Από τους πυροβολισμούς, έχασε τη ζωή του και οι άλλοι δύο είναι τραυματίες ενώ αναμένεται και η σύλληψή τους.

Πεδίο μάχης

Σκηνές από ταινία δράσης με ανταλλαγή πυροβολισμών έζησαν οι κάτοικοι στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου.

Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στα Βορίζια Ηρακλείου, μεταξύ δύο οικογενειών, με δύο νεκρούς και τραυματίες μέχρι στιγμής.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Πυροβόλησαν και αστυνομικούς

Πριν ξεκινήσει το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, οι αστυνομικοί ήταν οι πρώτοι που δέχτηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, επτά άνδρες της ΕΛ.Α.Σ πήγαν στο χωριό για να κάνουν αυτοψία σε δύο σπίτια που δέχτηκαν πυροβολισμούς όπως επίσης και τα οχήματα τους.

Ξαφνικά ενώ βρίσκονταν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου βλέπουν ένα αυτοκίνητο μαύρου χρώματος μάρκας BMW, να σταματάει σε απόσταση 400 μέτρων και ο οδηγός να ανοίγει πυρ εναντίον τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το μακελειό

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το μακελειό που σημειώθηκε στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

