Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό

Λόγω του σοκαριστικού μακελειού που εκτυλίχθηκε το πρωί σήμερα (01.11.2025) στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς, δυο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μπαίνει λουκέτο σε σχολεία της περιοχής.

«Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος», μαρτυρία σοκ για Βορίζια

Ο Δήμος Φαιστού, με ανακοίνωση που εξέδωσε ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα (03.11.2025) και Τρίτη (04.11.1015), τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

– Νηπιαγωγείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

– Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

