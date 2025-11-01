«Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος», μαρτυρία σοκ για Βορίζια

Συγκλονίζει η στιγμή που μια γυναίκα περιγράφει σε τηλεοπτική εκπομπή όσα έζησε στη διάρκεια των πυροβολισμών

«Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος», μαρτυρία σοκ για Βορίζια
01 Νοέ. 2025 16:41
Pelop News

Κυριολεκτικά συγκλονίζει η στιγμή που μια γυναίκα, κάτοικος στα Βορίζια Ηρακλείου, περιγράφει σε τηλεοπτική εκπομπή όσα έζησε στη διάρκεια των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου και την ενημερώνουν για τον έναν εκ των δύο νεκρών.

Βορίζια Ηρακλείου: Βροχή από 2.000 σφαίρες, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Φούντωσε βεντέτα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ

«Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος, μεγάλη βεντέτα. Υπάρχουν δύο νεκροί, είμαι τρομοκρατημένη» λέει η κάτοικος, όταν ξαφνικά την ενημερώνουν για την ταυτότητα του ενός νεκρού και δεν μπορεί να κρύψει την ταραχή της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Ηλεκτρικά πατίνια: Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για την Αθήνα
18:06 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
18:01 Αλλαγές για τα ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών στο κλείσιμο
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα
17:53 Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5
17:51 ΑΑΔΕ: Ποια χρέη και γιατί σβήνονται την τελευταία ημέρα του 2025
17:31 «Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ
17:21 Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό
17:11 Το -3 του ΟΦΗ και η διορία να πάρει πίσω τους βαθμούς
17:01 Τοπόσημα στα γαλανόλευκα: Πατρινός φωτογράφος «ζωγράφισε» την 28η Οκτωβρίου
16:52 Η απίστευτη μεταμόρφωση του Έρικ Χάαλαντ
16:41 «Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος», μαρτυρία σοκ για Βορίζια
16:31 Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!
16:19 Γιατί (σας) φαίνεται ότι ο σκύλος σας γαυγίζει χωρίς λόγο, τι μπορεί να συμβαίνει;
16:11 O Σ. Μπαρμπαρόσος κυνηγάει χαμόγελα αντί για ρεκόρ
16:00 Η Ανταρκτική αποκαλύπτει τα μυστικά της: Επιστήμονες εντόπισαν 30 νέα είδη στα βάθη του ωκεανού ΒΙΝΤΕΟ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ