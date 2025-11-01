Βορίζια Ηρακλείου: Βροχή από 2.000 σφαίρες, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Φούντωσε βεντέτα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ

Το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου (1/11) μέσα σε σκηνές φρίκης. Πάνω από 2.000 σφαίρες έπεσαν μέσα και γύρω από τον οικισμό, με τρεις νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερις σοβαρά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη, μετά από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή οικία, φέρεται ως «μήνυμα» για παλιές διαφορές.

Η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί, όταν μέλη των δύο οικογενειών βγήκαν οπλισμένα και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια αδιακρίτως. Οι σφαίρες από Καλάσνικοφ έπεφταν μέσα στο χωριό, στα βουνά και στο φαράγγι της περιοχής, μετατρέποντας τα Βορίζια σε πεδίο μάχης.

Μέχρι λίγο πριν το μεσημέρι, ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. είχαν περικυκλώσει το χωριό, καταφέρνοντας να σταματήσουν τη συμπλοκή.





Η σπίθα που άναψε τη φωτιά

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής (31/10), όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς τραυματισμούς. Το περιστατικό θεωρήθηκε πράξη αντεκδίκησης, καθώς οι δύο οικογένειες βρίσκονται σε πολύχρονη διαμάχη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε όταν μέλη της μιας οικογένειας που κατοικεί στο Κάτω Χωριό αγόρασαν οικία στο Πάνω Χωριό, γεγονός που θεωρήθηκε πρόκληση από την άλλη πλευρά. Η σύγκρουση, όπως όλα δείχνουν, ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Αίμα και πανικός

Η εικόνα μετά τη σύρραξη είναι συγκλονιστική:

Μια γυναίκα 57 ετών και ένας άνδρας 39 ετών είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Περισσότεροι από 15 τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα και αγροτικά στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε η σορός ενός θύματος, επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας — συγγενείς κατέρρευσαν, φώναζαν και επιτέθηκαν φραστικά σε αστυνομικούς.





Αναβίωση παλιάς βεντέτας

Η βεντέτα στα Βορίζια δεν είναι νέα. Κάτοικοι θυμούνται τη δεκαετία του ’50, όταν σε παρόμοιο ξέσπασμα βίας είχαν σκοτωθεί έξι άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί δεκατέσσερις.

Όπως σημειώνουν τοπικοί παράγοντες, οι πληγές εκείνης της εποχής ποτέ δεν έκλεισαν — και σήμερα το χωριό βιώνει ξανά μια σκοτεινή επανάληψη της ιστορίας του.

Κινητοποίηση σε ανώτατο επίπεδο

Η αστυνομία βρίσκεται σε γενική επιφυλακή σε όλο το νησί. Στην Κρήτη μεταβαίνει ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ανώτατα στελέχη και, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο του FBI που συνεργάζεται σε θέματα βαριάς εγκληματικότητας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

