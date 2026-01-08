Φαραντούρης: Αναφυλαξία του ΣΥΡΙΖΑ στα κινήματα πολιτών

Φαραντούρης: Αναφυλαξία του ΣΥΡΙΖΑ στα κινήματα πολιτών
08 Ιαν. 2026 8:29
Pelop News

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, δήλωσε ότι το κόμμα επέλεξε να απομακρύνει έναν εκλεγμένο εκπρόσωπό του επειδή εξέφρασε θετική άποψη για την πιθανή εμπλοκή στην πολιτική ενός ατόμου που αγωνίζεται για δικαιοσύνη, αναφερόμενος στην κυρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο Kontra Channel, ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι ενόχλησε τον πρόεδρο και ορισμένα στελέχη, ενδεχομένως τα θετικά σχόλια της ίδιας της Καρυστιανού. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πλέον αναφυλαξία απέναντι στα κινήματα πολιτών και στην πιθανή μετατροπή τους σε πολιτικά σχήματα, σε αντίθεση με τον παρελθοντικό του χαρακτήρα που σεβόταν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Διαβάστε επίσης: Η θέση Φαραντούρη: Δεν μίλησα για ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού, καλωσόρισα την κάθοδό της

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η αποστολή του είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι κάποιοι πρέπει να αναρωτηθούν γιατί η απομάκρυνση από τον κινηματικό προσανατολισμό έχει προκαλέσει σημαντική πτώση στις δημοσκοπήσεις. Δεν ευθύνονται, όπως είπε, όσοι εργάζονται σκληρά για το κόμμα.

Σχετικά με την έδρα του, ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να την επιστρέψει, καθώς ανήκει στους πολίτες που τον εξέλεξαν. Υπογράμμισε ότι δεν αποχώρησε ο ίδιος, αλλά διαγράφηκε, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους που προανήγγειλαν μετακινήσεις σε μη υφιστάμενα κόμματα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Επιπλέον, δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι “θεσούλες” και ότι εισήλθε στην πολιτική μετά από 25 χρόνια επαγγελματικής και ακαδημαϊκής πορείας. Αν στόχος του ήταν οι θέσεις εξουσίας, δεν θα επέλεγε τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίοδο πτώσης.

Εκφράζοντας λύπη για την τρέχουσα δημοσκοπική εικόνα, ο κ. Φαραντούρης χαρακτήρισε έκθετη την ηγεσία και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η απόφαση διαγραφής του δεν στηρίζεται σε πολιτικά ή νομικά επιχειρήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:53 Καιρός: Για δύο ψυχρά μέτωπα εξπρές με χιόνια προειδοποιεί ο Μαρουσάκης
11:26 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
11:11 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη
11:10 Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος
11:00 Από αύριο και πάλι Λαϊκές Αγορές: Πήραν διαβεβαιώσεις, αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις
10:56 Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:50 Ο Προμηθέας ισοφαρίζει τη Σαλόν και ξαναπάει στη Γαλλία
10:47 Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας στον Peloponnisos FM 103,9 – Οι νέες μεγάλες συμμετοχές
10:46 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απάτη με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ
10:41 Λίβανος: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης αφοπλισμού Χεζμπολάχ νότια του Λιτάνι
10:27 Χατζηδάκης για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής
10:22 Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ
10:14 Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα
10:08 Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο
10:05 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι
10:00 Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα
9:51 Τραμπ – Πέτρο: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις απειλές
9:48 Η Eνωση Γονέων Πάτρας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
9:43 Τσιάρας: «Τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ