Φαραντούρης: Αναφυλαξία του ΣΥΡΙΖΑ στα κινήματα πολιτών

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, δήλωσε ότι το κόμμα επέλεξε να απομακρύνει έναν εκλεγμένο εκπρόσωπό του επειδή εξέφρασε θετική άποψη για την πιθανή εμπλοκή στην πολιτική ενός ατόμου που αγωνίζεται για δικαιοσύνη, αναφερόμενος στην κυρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο Kontra Channel, ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι ενόχλησε τον πρόεδρο και ορισμένα στελέχη, ενδεχομένως τα θετικά σχόλια της ίδιας της Καρυστιανού. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πλέον αναφυλαξία απέναντι στα κινήματα πολιτών και στην πιθανή μετατροπή τους σε πολιτικά σχήματα, σε αντίθεση με τον παρελθοντικό του χαρακτήρα που σεβόταν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η αποστολή του είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι κάποιοι πρέπει να αναρωτηθούν γιατί η απομάκρυνση από τον κινηματικό προσανατολισμό έχει προκαλέσει σημαντική πτώση στις δημοσκοπήσεις. Δεν ευθύνονται, όπως είπε, όσοι εργάζονται σκληρά για το κόμμα.

Σχετικά με την έδρα του, ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να την επιστρέψει, καθώς ανήκει στους πολίτες που τον εξέλεξαν. Υπογράμμισε ότι δεν αποχώρησε ο ίδιος, αλλά διαγράφηκε, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους που προανήγγειλαν μετακινήσεις σε μη υφιστάμενα κόμματα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Επιπλέον, δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι “θεσούλες” και ότι εισήλθε στην πολιτική μετά από 25 χρόνια επαγγελματικής και ακαδημαϊκής πορείας. Αν στόχος του ήταν οι θέσεις εξουσίας, δεν θα επέλεγε τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίοδο πτώσης.

Εκφράζοντας λύπη για την τρέχουσα δημοσκοπική εικόνα, ο κ. Φαραντούρης χαρακτήρισε έκθετη την ηγεσία και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η απόφαση διαγραφής του δεν στηρίζεται σε πολιτικά ή νομικά επιχειρήματα.

