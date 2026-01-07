Η θέση Φαραντούρη: Δεν μίλησα για ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού, καλωσόρισα την κάθοδό της

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν «άνθρωπο των κινημάτων», ο οποίος «δεν ανήκει στον κομματικό σωλήνα», γεγονός που –κατά τον ίδιο– προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος

Η θέση Φαραντούρη: Δεν μίλησα για ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού, καλωσόρισα την κάθοδό της
07 Ιαν. 2026 18:41
Pelop News

Μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης στις πρώτες του δηλώσεις υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του από την ευρωομάδα του κόμματος συνδέεται με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν «άνθρωπο των κινημάτων», ο οποίος «δεν ανήκει στον κομματικό σωλήνα», γεγονός που –κατά τον ίδιο– προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Μιλώντας στο Live News, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι τοποθετήθηκε δημοσίως μετά την ανακοίνωση της διαγραφής του από την ευρωομάδα του κόμματος με το οποίο, όπως είπε, συμπορεύτηκε πολιτικά. «Η θέση μου να καλωσορίσω την κάθοδο στην πολιτική ενός ανθρώπου των κινημάτων προκάλεσε αλλεργία, εξού και η εξπρές διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Υπενθυμίζω ότι εγώ δεν μίλησα για ένταξη, παρότι το έπραξαν συνάδελφοί σας. Εγώ καλωσόρισα την κάθοδο της κ. Καρυστιανού, όπως και τη μετεξέλιξη του κινήματος. Μια τέτοια αλλεργία υποδηλώνει φόβο και απομάκρυνση από το κεντρικό σύνθημα της πολιτικής δραστηριότητας», είπε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Νικόλας Φαραντούρης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσής του με την Μαρία Καρυστιανού
Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτώμενος αν θα συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού μετά τη διαγραφή του, είπε: «Εγώ έχω περιοριστεί να φιλοξενήσω μια πράγματι αρκετά επιδραστική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, που συμμετείχε και η κ. Καρυστιανού. Δεν έχω προεξοφλήσει τίποτα για εμένα ή κανέναν άλλον. Μέχρι στιγμής, αυτά τα οποία έχω δηλώσει είναι μόνο αυτά που ανέφερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι βιαστικά».

Μεταξύ άλλων, ο Νικόλας Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν θα σχολιάσει την κριτική που άσκησε η Μαρία Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας: «Μιλώ για λογαριασμό μου». «Αυτό που είπε για μένα η Καρυστιανού είναι καλό και το αποδίδω. Κατεβαίνει μέσα από την ανωνυμία, δεν είναι του κομματικού σωλήνα και αυτό φαίνεται ότι προκάλεσε αλλεργία» πρόσθεσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκδικητική και καταχρηστική» καταγγελία για την απομάκρυνση της Τυχεροπούλου
19:31 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Νέα κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ!
19:11 Σφοδρή ενόχληση της Ρωσίας για την κατάσχεση του τάνκερ από ΗΠΑ, βουλευτής κάνει λόγο για πειρατεία!
19:00 Υπάρχει μόνο η μοναχική αισιοδοξία…
18:51 Φίλοι του δράστη στις Σέρρες έξω από τα δικαστήρια: Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ξύλο μέχρι θανάτου στον 17χρονο
18:48 Επιστροφή στα χρόνια του «Μίστερ Κολτ»
18:41 Η θέση Φαραντούρη: Δεν μίλησα για ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού, καλωσόρισα την κάθοδό της
18:32 Μπλόκα: Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών εισηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας
18:21 Έτσι οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεύτερου ρωσικού τάνκερ μετά το «Marinera», ΒΙΝΤΕΟ
18:10 Το «όχι» του Δήμου Πατρέων στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών
18:00 Κρας τεστ γρίπης: Έξαρση και ανησυχία στην Πάτρα – Αυξημένο το ιικό φορτίο στα λύματα
17:52 «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», Ασλανίδης κατά Καρυστιανού
17:43 Το πρόγραμμα των προημιτελικών με Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης
17:35 Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί»
17:24 Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ»
17:16 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Ολοταχώς για sold out το ΣΕΦ – Αναμένεται το ντεμπούτο του Τζόουνς
17:08 Αυτά είναι τα 5 ζώδια που ευνοούνται οικονομικά το 2026 μετά από μια δύσκολη χρονιά
17:07 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πρόκριση για Ατρόμητο και Πήγασο
17:00 Πάτρα – Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ο κύκλος αίματος και το βάθος του…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ