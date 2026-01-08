Φάρμακα αδυνατίσματος: Τα κιλά επιστρέφουν σε λιγότερο από 2 χρόνια μετά τη διακοπή

Η απώλεια βάρους μέσω φαρμάκων αδυνατίσματος φαίνεται πως δεν είναι μόνιμη: σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στη Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση (BMJ), τα κιλά που χάνονται με τη χρήση φαρμάκων επιστρέφουν σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη διακοπή τους. Παράλληλα, όσα προβλήματα υγείας είχαν περιοριστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη, τείνουν να επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα μέσα σε περίπου 1,4 έτος.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 9.341 ασθενείς που συμμετείχαν σε 37 μελέτες και λάμβαναν κάποιο από 18 διαφορετικά φάρμακα αδυνατίσματος. Διαπιστώθηκε ότι μετά τη διακοπή των φαρμάκων, οι ασθενείς έπαιρναν κατά μέσο όρο 0,4 κιλό τον μήνα, με προβλεπόμενη επιστροφή στο αρχικό βάρος μέσα σε 1,7 έτος.

Στη μελέτη περιλαμβάνονταν και νεότερα φάρμακα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη (Ozempic, Wegovy) και η τιρζεπατίδη (Mounjaro, Zepbound), που προκαλούν μεγαλύτερη αρχική απώλεια βάρους. Ωστόσο, ο ρυθμός επανάκτησης ήταν ταχύτερος, περίπου 0,8 κιλό τον μήνα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιστρέφουν τελικά στο ίδιο σημείο με όσους είχαν λάβει άλλα φάρμακα.

Όπως σημειώνει ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, Δημήτρης Κουτουκίδης από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, «ακόμη και αν κάποιος χάσει πολλά κιλά, η επαναφορά στη βάση είναι σχεδόν ταυτόχρονη για όλους».

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης ότι η μηνιαία επανάκτηση βάρους είναι ταχύτερη μετά τα φάρμακα σε σχέση με προγράμματα συμπεριφορικής διαχείρισης βάρους, ενώ δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί παράγοντες που να εξηγούν ποιοι ασθενείς μπορούν να διατηρήσουν μόνιμα τα αποτελέσματα.

Όπως καταλήγει ο Δημήτρης Κουτουκίδης, «το ερώτημα για το ποιος καταφέρνει να διατηρήσει την απώλεια βάρους παραμένει το “ιερό δισκοπότηρο” της έρευνας για την παχυσαρκία».

