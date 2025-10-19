Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση…

Τι είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής στο The Voice για μια ατάκα του Νίκου Οικονομόπουλου

Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση...
19 Οκτ. 2025 13:59
Pelop News

Μία ακόμα σπόντα σε όσους τον…έστειλαν στο Δρομοκαϊτειο και σε όσους ισχυρίζονται πως δεν είναι καλά, έριξε το βράδυ του Σαββάτου από το The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οταν ο νεαρός Δημήτρης ερμήνευσε με πάθος μια επιτυχία που έχει ταυτιστεί με τον Θοδωρή Φέρρη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τους coaches, αναφέρθηκε στους Έλληνες καλλιτέχνες που τον εμπνέουν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Νίκο Οικονομόπουλο.

Αυτή η αναφορά στάθηκε αφορμή για τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει ένα απρόσμενο σχόλιο για τον συνάδελφό του.

«Θέλω να πω κάτι που ίσως να μην έχει άμεση σχέση, αλλά μου ήρθε τώρα. Έβλεπα τηλεόραση τις προάλλες και έτυχε να πέσω πάνω σε μια συνέντευξη του Οικονομόπουλου. Τον ρώτησαν για μένα και είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο: “Τι να πω για τον Μαζωνάκη; Γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει γίνει δηλαδή;”.

Και σκέφτηκα, αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση που έχω ακούσει ποτέ», ανέφερε ο Μαζωνάκης.

Στη συνέχεια, σχολίασε με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος: «Πραγματικά, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Δεν υπάρχει πιο φυσιολογική απάντηση. Γιατί όντως, γιατί να με πάρει; Μπράβο του».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;
16:17 Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια
16:15 Η αποκάλυψη της Δέσποινας Μοιραράκη για τη νέα εμφάνισή της
16:08 Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης για Τσίπρα και Σαμαρά
15:58 Νέο Ηράκλειο: 16χρονη «τύφλα» στο μεθύσι, σε πλατεία της Αθήνας
15:57 Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;
15:50 Αυστραλία: Κροκόδειλος στην πισίνα 5στερου ξενοδοχείου ΒΙΝΤΕΟ
15:42 Ελλητουρκικά: Προκλητικός ο Φιντάν, προτείνει παζάρια στο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια
15:17 Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας…
15:05 Μυστράς: Πήγε ν’ ανάψει το τζάκι με…βενζίνη και φούντωσαν όλα!
14:52 Τσουκαλάς: «Εχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια στην Κυβέρνηση..».
14:43 Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»
14:26 Δρέπανο: Ο Βολιναίος κατεβάζει περίεργα υγρά με άσχημη μυρωδιά, ανησυχία στην περιοχή – Φωτογραφίες
14:24 Ερχεται στην Πάτρα «το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»
14:18 «Κινηματογραφική» ένοπλη διάρρηξη μόλις 7 λεπτών στο Μουσείο του Λούβρου
14:07 Εδωσαν μαζί την εκκίνηση του Αγώνα Βρούτσης και Δούκας
14:00 Αυτά θα ρωτήσει το σπιράλ στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου
13:59 Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση…
13:49 ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ
13:39 Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ