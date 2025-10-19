Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση...

Μία ακόμα σπόντα σε όσους τον…έστειλαν στο Δρομοκαϊτειο και σε όσους ισχυρίζονται πως δεν είναι καλά, έριξε το βράδυ του Σαββάτου από το The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οταν ο νεαρός Δημήτρης ερμήνευσε με πάθος μια επιτυχία που έχει ταυτιστεί με τον Θοδωρή Φέρρη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τους coaches, αναφέρθηκε στους Έλληνες καλλιτέχνες που τον εμπνέουν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Νίκο Οικονομόπουλο.

Αυτή η αναφορά στάθηκε αφορμή για τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει ένα απρόσμενο σχόλιο για τον συνάδελφό του.

«Θέλω να πω κάτι που ίσως να μην έχει άμεση σχέση, αλλά μου ήρθε τώρα. Έβλεπα τηλεόραση τις προάλλες και έτυχε να πέσω πάνω σε μια συνέντευξη του Οικονομόπουλου. Τον ρώτησαν για μένα και είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο: “Τι να πω για τον Μαζωνάκη; Γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει γίνει δηλαδή;”.

Και σκέφτηκα, αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση που έχω ακούσει ποτέ», ανέφερε ο Μαζωνάκης.

Στη συνέχεια, σχολίασε με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος: «Πραγματικά, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Δεν υπάρχει πιο φυσιολογική απάντηση. Γιατί όντως, γιατί να με πάρει; Μπράβο του».

