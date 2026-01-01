Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Φαρμάκη: «Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος προσπάθειας» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μηνύματα για προσωπική και συλλογική βελτίωση, αλληλεγγύη και διαρκή προσπάθεια, έστειλε για νέα χρόνια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά την τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας και ανταλλαγής ευχών που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Πάτρα.

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομος.

Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε τόσο η κοινωνία, όσο και ο καθένας ξεχωριστά να προσπεράσει ό,τι τον κρατά πίσω, σημειώνοντας: «Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος, ο οποίος θέλει προσπάθεια, δουλειά, αγώνα. Αγώνα για να αλλάξουμε κάθε τι που μας κρατάει πίσω.Και το πρώτο είναι τα κακά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης μας. Αν όλοι μας, όποια προέλευση έχει ο καθένας, όποιο ρόλο επιτελεί, κάνουμε το δικό μας αγώνα, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Υγεία λοιπόν σε όλους, περισσότερη αγάπη, περισσότερη ενότητα. Εύχομαι σε όλους η επόμενη χρονιά να είναι ακόμα καλύτερη».

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Πατρών εξέφρασε αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη και τον ευχαρίστησε για ό,τι προσφέρει στην τοπική κοινωνία, και την τοπική Εκκλησία. Ακόμα, ευχήθηκε υγεία ψυχοσωματική, οικογενειακή υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλους όσοι εργάζονται και συνεργάζονται για να παραχθεί έργο στη«μεγάλη και ευλογημένη περιφέρεια» και κατέληξε: «Εύχομαι ενότητα, πίστεως, υγεία ψυχής και σώματος, χαρά και κάθε ευτυχία στη ζωή σας».

Στην εκδήλωση παρέστη ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ο βουλευτής της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, εκπρόσωποι των Δημοτικών Αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, Αντιπεριφερειάρχες , επικεφαλής παρατάξεων και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και πλήθος πολιτών.

Σημειώνεται ότι πριν την εκδήλωση ανταλλαγής ευχών στην έδρα της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης, παραβρέθηκε στη Δοξολογία για το νέο έτος που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



