«Φάρσα η κατάπαυση πυρός του Πούτιν» – Οργή από Κίεβο: Επιθέσεις παρά την εκεχειρία

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει η Ρωσία από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου 2025 με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, φαίνεται πως κατέρρευσε ήδη από την πρώτη της μέρα. Η ουκρανική κυβέρνηση καταγγέλλει ότι η Ρωσία παραβίασε τη μονομερή εκεχειρία εξαπολύοντας νέες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συγκεκριμένα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι «η εχθρική τακτική αεροπορία έριξε τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στην περιφέρεια του Σούμι». Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα χαρακτήρισε την κατάπαυση «φάρσα» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε όλο το μήκος του μετώπου.

«Όπως αναμενόταν, η ‘κατάπαυση πυρός της παρέλασης’ του Πούτιν αποδεικνύεται φάρσα», έγραψε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας την ημερομηνία της 9ης Μαΐου – ημέρα των ρωσικών επετειακών εκδηλώσεων στην Κόκκινη Πλατεία – ως κίνητρο περισσότερο επικοινωνιακό, παρά ουσιαστικό.

In attempting to appropriate Ukraine, Russia is appropriating another nation’s memory and distorting history.

That is why not only today, on the Day of Remembrance and Victory over Nazism, but always, it is worth remembering: Ukrainians made their great contribution to that… pic.twitter.com/y0wC9xuGRF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025