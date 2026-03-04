Φάρσα σε Παχλαβί: Ρώσοι του παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μερτς, ο ένας λεγόταν «Αδόλφος»!

Έγινε και αυτό! Ο Ρεζά Παχλαβί – ο γιος του του τελευταίου σάχη της Περσίας που ζει εξόριστος από το 1979 – έπεσε θύμα των Ρώσων φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι προσποιήθηκαν ότι ήταν Γερμανοί αξιωματούχοι – με έναν από αυτούς να αυτοπροσδιορίζεται ως «Αδόλφος» και να είναι ντυμένος ώστε να μοιάζει με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Μάλιστα, ο Ρεζά Παχλαβί, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό για την προοπτική να αρχίσει και η Γερμανία τις επιθετικές ενέργειες κατά του καθεστώτος του Ιράν. Μόνο που οι συνομιλητές του δεν ήταν αντιπρόσωποι του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, όπως του παρουσιάστηκαν, αλλά Ρώσοι φαρσέρ.

⛔️ Reza Pahlavi fell for a prank call from Russian comedians Vovan and Lexus, who pretended to be German officials – with one identifying himself as “Adolf” and dressed to resemble Adolf Hitler‼️

Το δίδυμο των Ρώσων, Βόβαν και Λέξους, δεν έκανε καμία προσπάθεια να είναι πειστικοί. Η προφορά τους είναι χαρακτηριστικά ρωσική, ενώ ένας από τους δύο συστήθηκε ως «Αδόλφος», φορώντας μάλιστα περούκα και μουστάκι που παρέπεμπαν στον Χίτλερ.

Και πάλι ο Παχλαβί έπεσε στην παγίδα.

Η συζήτηση έγινε πριν αρχίσει η επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι «σε αυτή τη σταυροφορία», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε τη χαρά του για το ότι η Γερμανία ακολουθεί «σκληρή στάση» έναντι του Ιράν.

Όσο για το μέλλον, ο Παχλαβί δηλώνει έτοιμος: «Όταν επιτέλους πέσει αυτό το καθεστώς, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε».

