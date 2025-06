FBI: «Στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» σε διαδήλωση υπέρ των Ισραηλινών ομήρων στο Κολοράντο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πεδίο βίας, με πολλούς τραυματίες από σοβαρά εγκαύματα, μετατράπηκε το απόγευμα της Κυριακής 1/06/2025, ειρηνική διαδήλωση υπέρ της απελευθέρωσης Ισραηλινών στην πόλη Μπόλντερ του Κολοράντο στις ΗΠΑ.

«Στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση»

Σύμφωνα με το FBI, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση». Η αστυνομία της Μπόλντερ προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ωστόσο παραμένει επιφυλακτική ως προς το κίνητρο.

🚨Breaking – Colorado

Reports of at least 7 injured – the suspect attempted to set people on fire as Pro Israel supporters carried out remembrance for the hostages being held in Gaza.

FBI Director Kash Patel says ‘this was a targeted terror attack’ 🚨 pic.twitter.com/PE6V2qjsEN

— I Stand With Israel. (@martinsengland) June 1, 2025