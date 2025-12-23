Φέτα και σώμα: Τι συμβαίνει αν τρώτε κάθε μέρα

Ενα από τα βασικά στοιχεία της μεσογειακής – και κυρίως της ελληνικής – κουζίνας, είναι η φέτα. Με την έντονη και ιδιαίτερη γεύση της ενισχύει κάθε πιάτο που συνοδεύει, αλλά προσφέρει και σημαντικά οφέλη στον οργανισμό.

Διατροφολόγοι της Cleveland Clinic, χαρακτηρίζουν τη φέτα ως «τρόφιμο υψηλής θρεπτικής πυκνότητας». Και όχι άδικα. Αποτελεί καλή πηγή ασβεστίου, βιταμίνης Β12, σεληνίου και φωσφόρου, συστατικά απαραίτητα για την υγεία των οστών, την παραγωγή ενέργειας και τη σωστή λειτουργία των κυττάρων.

Τα θρεπτικά στοιχεία της φέτας

Περίπου 150 γραμμάρια φέτας περιέχουν:

-400 θερμίδες

-32,2 γρ. λιπαρά

-20 γρ. κορεσμένα λιπαρά

-1.710 mg νάτριο

-21,3 γρ. πρωτεΐνη

-740 mg ασβέστιο

-506 mg φώσφορο

-2,54 μg βιταμίνη Β12

Τι συμβαίνει εάν τρώτε φέτα καθημερινά

Η φέτα μπορεί να είναι μια καθημερινή επιλογή. Το τι κάνει στο σώμα σας, σύμφωνα με ειδικούς στο Parade, εξαρτάται από την ποσότητα, το υπόλοιπο πιάτο και το πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός σας.

Τα οφέλη

Καταναλώνετε λιγότερα λιπαρά απ’ ό,τι νομίζετε

Η φέτα θεωρείται τυρί με σχετικά χαμηλότερα λιπαρά και θερμίδες. Τριάντα γραμμάρια έχουν περίπου 75 θερμίδες και λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από τυριά όπως το τσένταρ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τόσο στον έλεγχο βάρους όσο και στη διαχείριση της χοληστερίνης.

Ενισχύετε την πρόσληψη πρωτεΐνης

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για όλους. Η φέτα προσφέρει σταθερή, αξιόπιστη πρωτεΐνη που βοηθά στην αποκατάσταση των μυών και στον έλεγχο της όρεξης. Τα 150 γραμμάρια φέτας δίνουν πάνω από 20 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Υποστηρίζετε την υγεία των οστών

Η φέτα περιέχει ασβέστιο και φώσφορο, δύο βασικά στοιχεία για γερά οστά. Καθώς μεγαλώνουμε, αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό λόγω αυξημένου κινδύνου οστεοπόρωσης.

Αυξάνετε τη βιταμίνη Β12

Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας και στη δημιουργία υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι παίζει ρόλο και στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Μπορεί να δείτε αντιφλεγμονώδη οφέλη και καλύτερη πέψη

Η φέτα, ειδικά όταν παράγεται από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, περιέχει καζεΐνη Α2, που είναι πιο εύπεπτη για κάποιους ανθρώπους και ενδέχεται να προκαλεί λιγότερες φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Τα μειονεκτήματα

Ακατάλληλο τρόφιμο εάν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη

Παρότι είναι πιο εύπεπτη από άλλα τυριά, η φέτα περιέχει λακτόζη. Ατομα με δυσανεξία στη λακτόζη ή ευαισθησία στα γαλακτοκομικά μπορεί να εμφανίσουν γαστρεντερικά συμπτώματα αν την καταναλώνουν καθημερινά.

Αυξάνεται η πρόσληψη αλατιού

Η φέτα έχει αρκετό νάτριο. Αν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Προσλαμβάνετε περισσότερα κορεσμένα λιπαρά

Παρότι δεν είναι από τα πιο λιπαρά τυριά, η φέτα περιέχει κορεσμένα λιπαρά που χρειάζονται μέτρο, ειδικά αν συνολικά η διατροφή είναι πλούσια σε αυτά.

