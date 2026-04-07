FIFA: Άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ισπανίας για τα ρατσιτσικά συνθήματα στο ματς με την Αίγυπτο

Οι κυρώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ισπανική ομοσπονδία κυμαίνονται από χρηματικό πρόστιμο έως την υποχρέωση προβολής μηνυμάτων κατά του ρατσισμού στους επόμενους αγώνες. Δεν αναμένεται, πάντως, να επιβληθεί τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών

FIFA: Άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ισπανίας για τα ρατσιτσικά συνθήματα στο ματς με την Αίγυπτο
07 Απρ. 2026 21:51
Pelop News

Από τη FIFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Αιγύπτου στο γήπεδο της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη, όπως ενημέρωσε η ίδια η ομοσπονδία με επίσημη ανακοίνωση της.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακούστηκαν ρατσιστικά συνθήματα από την εξέδρα («Όποιος δεν πηδάει είναι μουσουλμάνος»), τα οποία έκαναν τον γύρο του κόσμου και πλέον αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τη FIFA.

Ο διαιτητής κατέγραψε τα περιστατικά στο φύλλο αγώνα, γεγονός που οδήγησε την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA. Οι κυρώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ισπανική ομοσπονδία κυμαίνονται από χρηματικό πρόστιμο έως την υποχρέωση προβολής μηνυμάτων κατά του ρατσισμού στους επόμενους αγώνες. Δεν αναμένεται, πάντως, να επιβληθεί τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών.

Η FIFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε θέματα ρατσισμού. Τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί δυναμικά κατά τέτοιων φαινομένων και έχει στηρίξει, για παράδειγμα, τον Βινίσιους τζούνιορ στον αγώνα του απέναντι σε ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε σε γήπεδα, όπως σε αγώνα Champions League στη Λισαβόνα απέναντι στη Μπενφίκα.

