Η Ελλάδα επέστρεψε από το -7 και πέτυχε επική ανατροπή

Η Ελληνική ψυχή «μίλησε» και ήλθε μία επική ανατροπή. Με τον κόσμο στο πλευρό της που γέμισε για μια ακόμη φορά το κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη, η «λαβωμένη» Εθνική μας ομάδα Ανδρών κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Σερβίας με 16-15 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α΄Ομίλου στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Οι γυναίκες της ΝΕΠ νίκησαν το ΝΟ Ρέθυμνου και πήραν νέα «ανάσα»

Ήταν μια σπουδαία επιτυχία κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης για το ελληνικό συγκρότημα που αγωνίζεται χωρίς τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο, ενώ στον αγώνα με τη Σερβία δεν χρησιμοποιήθηκαν οι τραυματίες Σκουμπάκης, Παπανικολάου.

Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4, 17:30) την Ολλανδία με στόχο τη νίκη προκειμένου να εξασφαλίσει μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις στον Α’ Όμιλο που οδηγούν στην τετράδα της Division 1 και κατ επέκταση στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26 Ιουλίου 2026).

Ήταν μια νίκη που ήλθε με ανατροπή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμη και με επτά γκολ διαφορά (4-11) δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Το σκηνικό, όμως άλλαξε από την τρίτη περίοδο όταν οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου βελτιώθηκαν στην άμυνα, ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 13-13.

Η τελευταία περίοδος έμοιαζε με… ρώσικη ρουλέτα. Οι Σερβοι προηγήθηκαν με 15-13, αλλά οι διεθνείς μας είχαν τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσουν σε μια φάση όπου το κέρδος ήταν διπλό. Μόλις 94 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα η Εθνική μας κέρδισε πέναλτι και συγχρόνως οι αντίπαλοί της έμειναν με παίκτη λιγότερο. Ο άρχηγος Στέλιος Αργυρόπουλος ανέλαβε δράση. Ευστόχησε στο πέναλτι και στη συνέχεια, στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα, πέτυχε το νικητήριο γκολ που πανηγύρισε με όλη του την ψυχή.

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Μανόλης Ζερδεβάς που είχε 8/12 αποκρούσεις

Τα 8λεπτα: 3-4, 4-7, 6-3, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Χατζής, Αργυρόπουλος 6, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Γαρδίκας 2, Σπάχιτς 1, Καστρινάκης 1.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ Α΄ΟΜΙΛΟ (σε 2 αγώνες)

1. Ουγγαρία 5

2. ΕΛΛΑΔΑ 3

3. Σερβία 3

4. Ολλανδία 1

