Οι γυναίκες της ΝΕΠ νίκησαν το ΝΟ Ρέθυμνου και πήραν νέα «ανάσα»

Μια ακόμα νίκη πέτυχε σήμερα η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ η οποία με καλή εμφάνιση νίκησε εντός έδρας, με 17-12 τον ουραγό της βαθμολογίας ΝΟ Ρέθυμνου, για την 20η αγωνιστική της water polo league και ήρε νέα βαθμολογική «ανάσα» ενόψει των πλέι-άουτ.

Στο αγωνιστικό μέρος, πολλά κρίθηκαν στο β’ οκτάλεπτο όταν με επί μέρους σκορ 6-3, η ΝΕΠ προηγήθηκε 8-5 στο ημίχρονο.

Το προβάδισμα το κράτησε ως το τέλος με κορυφαία την Νισιγιάμα η οποία σημείωσε τέσσερα γκολ και από τρία οι Ευφροσύνη Τσιμάρα, Σιτάρα και Κακαϊδη.

Για τον ΝΟ Ρεθύμνου τέσσερα γκολ πέτυχε η Μουλάν και τρία η Πίτερς.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 6-3, 5-4, 4-3

Τα γκολ της ΝΕΠ: Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 3, Σιτάρα 3, Ειρ. Τσίγκα 2, Κεπενού 1, Κακαϊδή 3, Κοτζάμπαση 1. Τα γκολ του ΝΟ Ρεθύμνου: Πίτερς 3, Ρουσάκη 1, Στ. Λιμπιτάκη 1, Πέττα 2, Φαρμάκη 1, Μουλέν 4.

*Επόμενη αναμέτρηση για την Πατρινή ομάδα είναι τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο εκτός έδρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



