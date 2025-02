Φιλαδέλφεια: Χάος από τη συντριβή αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή – Συγκλονιστικό βίντεο από την πτώση

Μία νέα τραγωδία συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού μετά την σύγκρουση αεροπλάνου με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον με δεκάδες νεκρούς, αυτή τη φορά ένα ιατρικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Φιλαδέλφεια με έξι επιβαίνοντες.

Η πτήση πραγματοποιείτο από τη Jet Rescue Air Ambulance, μια εταιρεία εξειδικευμένη στις αεροδιακομιδές ασθενών, με το αεροσκάφος να είναι καταγεγραμμένο στο Μεξικό. Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα, μεταξύ αυτών ένα παιδί-ασθενής, η μητέρα της και τέσσερα μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι είχε μόλις υποβληθεί σε σημαντική επέμβαση.

Ωστόσο η εταιρεία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει επιζώντες όπως ανέφερε η Jet Rescue Air Ambulance, σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως η προτεραιότητα είναι η φροντίδα των οικογενειών των θυμάτων και η διερεύνηση του περιστατικού.

Δείτε βίντεο με τη πτώση του αεροσκάφους:

BREAKING: This is being described as a plane brash in the area of Bustleton and Cottman Avenues in Northeast Philadelphia. Doorbell camera provided by a viewer. pic.twitter.com/zgsk1P12K2

crazy footage of the airplane crash in philadelphia from my friends ring camera pic.twitter.com/6nLHJuzj2J

Έπεσε σε κατοικημένη περιοχή

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το αεροσκάφος να πέφτει με απότομη γωνία προς το έδαφος, ακολουθούμενο από τεράστια έκρηξη και φλόγες που τύλιξαν τα γύρω σπίτια.

Pedro Evangelista, an eyewitness to the small medical plane that crashed near a mall in Philadelphia, tells @LipofTV : “There was one guy, he was in front of the Dunkin’ Donuts, he was on fire.”

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των Cottman Avenue και Roosevelt Boulevard, λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλαπλές κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες, ωστόσο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν θύματα στο έδαφος.

«Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες στην περιοχή», δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο σημείο της συντριβής, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Στην περιοχή επικράτησε χάος, καθώς πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή της έκρηξης και τη γιγαντιαία στήλη καπνού που ακολούθησε.

New video shows the immediate aftermath of the plane crash in Philadelphia.

Taken at a nearby Dunkin’ which was damaged by flying debris. Video from Neal Sims. pic.twitter.com/FwZQri9TcD

— BNO News Live (@BNODesk) February 1, 2025