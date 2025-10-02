Φιλιππίνες: 72 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τα φονικά ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης 30/09/2025, στις Φιλιππίνες, ήταν η πιο φονική στην Ινδονησία από το 2013.

02 Οκτ. 2025 9:16
Στους 72 νεκρούς ανέρχεται ο τραγικός απολογισμος του φονικου σεισμού 6,9 ριχτερ  που σημειώθηκε στο νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, την ώρα που σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας 294 άτομα τραυματίστηκαν

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η πιο φονική στην Ινδονησία από το 2013, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ και στοίχισε τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
