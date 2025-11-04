Φιλιππίνες: Δύο νεκροί εξαιτίας των πλημμυρών ΒΙΝΤΕΟ πλημμύρες

Πάνω από 387.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν επειγόντως από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία του κυκλώνα, του οποίου οι ριπές έφτασαν έως και τα 205 χλμ./ώρα

04 Νοέ. 2025 10:29
Υπό καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους που ξεπερνούσαν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, το κέντρο των Φιλιππίνων βυθίστηκε την Τρίτη (04/11) στο χάος, καθώς ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωσε το αρχιπέλαγος.

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν σε πολλές επαρχίες στις Φιλιππίνες, όπως στη Σεμπού, όπου κάτοικοι εγκλωβίστηκαν από την ξαφνική άνοδο των υδάτων και ανέβηκαν στις στέγες για να σωθούν από τις φονικές πλημμύρες, ενώ οχήματα παρασύρονταν από τα νερά στους δρόμους εξ αιτίας του τυφώνα.

«Το νερό ανέβηκε τόσο γρήγορα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα δεν μπορούσαμε να βγούμε», δήλωσε ο 28χρονος Ντον ντελ Ροσάριο, που αναγκάστηκε να καταφύγει με την οικογένειά του στον πάνω όροφο του κτιρίου όπου διαμένει.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: ένας ηλικιωμένος πνίγηκε στην επαρχία Λέιτε, ενώ ένα άλλο άτομο σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω του στην επαρχία Μποχόλ. Πάνω από 387.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν επειγόντως από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία του κυκλώνα, του οποίου οι ριπές έφτασαν έως και τα 205 χλμ./ώρα κατά την είσοδό του στο αρχιπέλαγος, στην επαρχία Ντινάγκατ.

Ο τυφώνας κινούνταν την Τρίτη προς τα δυτικά, διασχίζοντας τα νησιά Σεμπού και Νέγρος με ανέμους που έφταναν τα 150 χλμ./ώρα και ριπές έως 185 χλμ./ώρα, ξεριζώνοντας δέντρα και στύλους ηλεκτροδότησης. Ακόμη και ορισμένα κέντρα διάσωσης πλημμύρισαν, σύμφωνα με τις αρχές.


Μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδος τυφώνων

Κάθε χρόνο περίπου είκοσι τυφώνες πλήττουν τις Φιλιππίνες, με τις φτωχότερες περιοχές να υφίστανται συνήθως τις μεγαλύτερες καταστροφές. Μετά τον Καλμάγκι, η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει ακόμη «τρεις έως πέντε καταιγίδες» μέχρι το τέλος του έτους.

Το μετεωρολογικό φαινόμενο Λα Νίνια, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ευνοεί τον σχηματισμό κυκλώνων στον Ειρηνικό, καθώς μειώνει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων. «Έχουμε δυνατές βροχές, σφοδρούς ανέμους και διακοπές ρεύματος. Προσευχόμαστε να σταματήσει σύντομα», δήλωσε η 34χρονη Μίριαμ Βάργκας από τη Ντινάγκατ, καθισμένη στο σκοτάδι με τα δύο της παιδιά.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο, δύο φονικές καταιγίδες είχαν πλήξει τη χώρα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα ολοένα και συχνότερα και πιο καταστροφικά.
