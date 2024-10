Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Τάαλ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως το ηφαίστειο Τάαλ εξερράγη, εκλύοντας ατμό σε ύψος άνω των 2 χλμ.

Το Τάαλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ νοτίως της Μανίλα, είναι ένα από τα μικρότερα ενεργά ηφαίστεια του κόσμου και κάποιες από τις προηγούμενες εκρήξεις του έχουν επηρεάσει την πρωτεύουσα και τις αερομεταφορές.

💨 Umabot ang taas ng plume ng 2,400 metro at posibleng may kasamang ashfall o abo ito sa northeast ng bulkan.

Ο επικεφαλής της σεισμολογικής υπηρεσίας Τερεσίτο Μπακολκόλ περιέγραψε την έκρηξη ως φρεατομαγματική, όπου το μάγμα συναντά θύλακα νερού, παράγοντας ατμό.

TAAL ERUPTION CAUGHT ON LIVE STREAM

LOOK: Footage shows a huge of plume of smoke from Taal Volcano following its eruption at around 4:30 PM on Wednesday.

According to PHIVOLCS, Alert Level 1 in Taal Volcano remains in place. 📹 LASAC pic.twitter.com/ZyOAznIUUU

— Daily Guardian (@dailyguardianph) October 2, 2024