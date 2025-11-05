Φιλιππίνες: Μεγαλώνει δραματικά ο κατάλογος των νεκρών, πάνω από 90 ΒΙΝΤΕΟ

Μεγαλώνει δραματικά ο κατάλογος των θυμάτων από το πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες. Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα στις Φιλιππίνες ξεπέρασε σήμερα (05.11.2025) τους 90, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 100, καθώς οι διασώστες φτάνουν σταδιακά στις πληγείσες περιοχές .

Χθες συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος.

And if the flooding isn’t horrific enough in the Philippines, there are snakes swimming through the floodwaters. Absolute nightmare fuel. 🌊🐍 😳 📍 Barangay Maryland, Talisay City, Cebu pic.twitter.com/mEPqiJesr3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025



Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

