Φιλιππίνες: Μεγαλώνει δραματικά ο κατάλογος των νεκρών, πάνω από 90 ΒΙΝΤΕΟ

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης

Φιλιππίνες: Μεγαλώνει δραματικά ο κατάλογος των νεκρών, πάνω από 90 ΒΙΝΤΕΟ
05 Νοέ. 2025 10:47
Pelop News

Μεγαλώνει δραματικά ο κατάλογος των θυμάτων από το πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες. Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα στις Φιλιππίνες ξεπέρασε σήμερα (05.11.2025) τους 90, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 100, καθώς οι διασώστες φτάνουν σταδιακά στις πληγείσες περιοχές .

Χθες συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος.


Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:17 Ψηφιακή τομή στις αγροτικές ενισχύσεις: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ