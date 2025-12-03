«ΦΛΟΓΑ»: 43 Χρόνια Αγάπης Δίχως όρους – Έφτασε η ώρα για τη μεγάλη γιορτή της αγάπης και της προσφοράς

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 64 σχολείων και φορέων της Αχαΐας δίνουν το σύνθημα

«ΦΛΟΓΑ»: 43 Χρόνια Αγάπης Δίχως όρους - Έφτασε η ώρα για τη μεγάλη γιορτή της αγάπης και της προσφοράς
03 Δεκ. 2025 10:16
Pelop News

Οι μαθητές & οι μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 64 σχολείων της Αχαΐας και το Παράρτημα  Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» σας προσκαλούν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρα:10.00, στην ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη γιορτή  που αποτελεί πλέον θεσμό για την Πάτρα, στον πεζόδρομο Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου. Όλοι μαζί θα στείλουμε μηνύματα Αγάπης και Ελπίδας στα παιδιά που πάσχουν από Καρκίνο.

Συμμετέχουν:

Νηπιαγωγεία – Παιδικοί Σταθμοί:

7ο, 10ο, 12ο, 15ο, 16ο, 18ο, 23ο, 26ο, 27ο, 34ο, 42ο,  49ο Πατρών, Καμινίων, Κάτω Αλισσού,  Λακκόπετρας, Σταυροδρομίου, Τέμενης, ʺΑναγέννηση”, ʺΗλιοχώρα”, ʺΝαυτίλος”, ʺΤο Ροζ Μπαλόνι”, ʺΤο Παραμύθι”

Δημοτικά Σχολεία:

1ο Οβρυάς, 2ο Ειδικό Πατρών, 2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 18ο, 20ο, 23ο, 26ο, 34ο, 43ο, 44ο, 47ο, 53ο, 56ο, 60ο, 61ο, 62ο Πατρών, Αγίου Βασιλείου, Ακταίου, Βραχναιΐκων, Κάτω Καστριτσίου, Σταυροδρομίου, Τέμενης Αιγίου, Χαλανδρίτσας

Γυμνάσια:

2ο Παραλίας, 21ο Πατρών, Κάτω Αχαΐας, Ρίου, Αρσάκειο Γυμνάσιο, Ιδιωτικό Γυμνάσιο ʺΘεμέλιο”

Λύκεια:

6ο ΕΠΑΛ, 2ο Ε.Κ. Πάτρας, ΓΕΛ Καμαρών, Αρσάκειο, Ιδιωτικό Λύκειο ʺΘεμέλιο”

Φορείς:

  • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Πατρών,
  • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πρότυπου Γυμνασίου & Λυκείου,
  • Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρίου ‘Η Ζωοδόχος Πηγή’,
  • Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ρυθμός – Κίνηση»
  • Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλεϊκων “ο Άγιος Χαράλαμπος”

«ΦΛΟΓΑ»: 43 Χρόνια Αγάπης Δίχως όρους - Έφτασε η ώρα για τη μεγάλη γιορτή της αγάπης και της προσφοράς

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αγωγή Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και με την υποστήριξη της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Καθοριστική  στην όλη διοργάνωση είναι η στήριξη της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων (Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πολιτιστικός Τομέας), του ΕΕΣ Τμήμα Πάτρας, του παραρτήματος Πάτρας του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και της επιχείρησης «ΚΡΕΟΣΥΣ».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
10:39 Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:37 Θρίλερ στο Ισραήλ με την παράδοση των δύο τελευταίων σορών , τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους!
10:30 Πάτρα: Πωλητήριο έβαλε κατάσταση εστίασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ