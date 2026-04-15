Φλόριντα: Χειρουργός κατηγορείται για ανθρωποκτονία αφού αφαίρεσε λάθος όργανο σε επέμβαση

Ο 44χρονος γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριά κατηγορία μετά τον θάνατο 70χρονου ασθενούς, σε υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ.

15 Απρ. 2026 12:10
Σάλο έχει προκαλέσει στη Φλόριντα η υπόθεση ενός χειρουργού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια έπειτα από σοβαρό ιατρικό λάθος στη διάρκεια επέμβασης, που οδήγησε στον θάνατο 70χρονου ασθενούς.

Ο 44χρονος Τόμας Σακνόβσκι παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων για ανθρωποκτονία από αμέλεια δευτέρου βαθμού, για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024. Μετά την παραπομπή του συνελήφθη στη Φλόριντα και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή.

Σύμφωνα με το NBC News, ο γιατρός συμμετείχε σε προγραμματισμένη λαπαροσκοπική επέμβαση για την αφαίρεση της σπλήνας του ασθενούς Γουίλιαμ Μπράιαν. Ωστόσο, αντί για τη σπλήνα, αφαίρεσε το ήπαρ, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα ο 70χρονος να πεθάνει στο χειρουργικό τραπέζι.

Ο χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι, που κατηγορείται στη Φλόριντα για ανθρωποκτονία μετά από σοβαρό ιατρικό λάθος

Τι έδειξε η αυτοψία

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική διάσταση μετά την αυτοψία, η οποία κατέγραψε ότι η σπλήνα του ασθενούς ήταν άθικτη και βρισκόταν κανονικά στη θέση της, ενώ το όργανο που είχε αφαιρεθεί ήταν το ήπαρ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προέκυψαν ενδείξεις ρήξης ανευρύσματος, όπως φέρεται να είχε αρχικά υποστηρίξει ο γιατρός.

Στο ίδιο υλικό αναφέρεται ακόμη ότι ο χειρουργός συνέχισε την επέμβαση ακόμη και όταν ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ φέρεται επίσης να είχε πιέσει τον 70χρονο να συναινέσει στο χειρουργείο, παρότι εκείνος αρχικά ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η μαρτυρία της χήρας

Η χήρα του Γουίλιαμ Μπράιαν δήλωσε ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να πιστέψει όσα συνέβησαν, περιγράφοντας την υπόθεση ως τόσο φρικτή, που ακούγεται σχεδόν απίστευτη όταν την αφηγείται σε άλλους ανθρώπους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο λόγω του θανάτου του ασθενούς, αλλά και λόγω της βαρύτητας του λάθους που αποδίδεται στον γιατρό.

Και άλλες σοβαρές καταγγελίες

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αναστολή και στη συνέχεια στην αφαίρεση της ιατρικής άδειας του γιατρού στην Αλαμπάμα, ενώ αντίστοιχα μέτρα ελήφθησαν και στη Φλόριντα και στη Νέα Υόρκη.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη. Σε άλλες καταγγελίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο, ο ίδιος γιατρός φέρεται σε μία περίπτωση να αφαίρεσε μέρος του παγκρέατος αντί για επινεφρίδιο, ενώ σε άλλη επέμβαση φέρεται να προκάλεσε διάτρηση εντέρου, η οποία επίσης οδήγησε σε θάνατο ασθενούς.

Μάλιστα, το 2024 είχε προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 400.000 δολαρίων σε υπόθεση ιατρικής αμέλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και αστική αγωγή από την οικογένεια του 70χρονου.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη Δικαιοσύνη στις ΗΠΑ, καθώς συνδυάζει μια βαρύτατη ποινική κατηγορία με μια σειρά από καταγγελίες που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την επαγγελματική πορεία και την ιατρική πρακτική του κατηγορούμενου χειρουργού.

