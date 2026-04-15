Έψαχνε δήθεν τη σύντροφό του, ενώ την είχε ήδη σκοτώσει – Η υπόθεση του Τέρι Χολ

Με δάκρυα στα μάτια και λόγια αγωνίας για τη σύντροφό του εμφανιζόταν ο Τέρι Χολ μπροστά σε δημοσιογράφους και συγγενείς της Λίζα Πιρς, την ώρα που η κοινότητα στο νότιο Λονδίνο αναζητούσε τη νεαρή μητέρα τριών παιδιών. Κανείς, ωστόσο, δεν γνώριζε τότε ότι η 26χρονη ήταν ήδη νεκρή και ότι ο άνθρωπος που στεκόταν δίπλα στην οικογένειά της ήταν ο δολοφόνος της.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τον Ιούλιο του 1999, όταν η εξαφάνιση της Λίζα Πιρς προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γονείς της. Η νεαρή γυναίκα ζούσε μαζί με τον σύντροφό της, τον 29χρονο τότε Χολ, και τα τρία παιδιά τους στο Νιου Άντινγκτον, ανάμεσα στο Κρόιντον και το Μπίγκιν Χιλ.

Η τελευταία φορά που είχε θεαθεί ήταν στις 11 Ιουλίου 1999, όταν επισκέφθηκε τους γονείς της και έφυγε αφού τους ευχαρίστησε για τη βοήθειά τους με τα παιδιά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη της χάθηκαν, με αποτέλεσμα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής να ξεκινήσουν προσπάθειες για τον εντοπισμό της.

Τυπώθηκαν αφίσες, έγιναν δημόσιες εκκλήσεις και η τοπική εφημερίδα Croydon Advertiser κλήθηκε να ενισχύσει τη δημοσιότητα γύρω από την εξαφάνιση. Ο πατριός της, Τζον Πίτερς, και η μητέρα της, Ρόουζμαρι, μιλούσαν ανοιχτά για την αγωνία τους. Ο Χολ, από την πλευρά του, εμφανιζόταν συντετριμμένος, ζητώντας απλώς από τη σύντροφό του να επιστρέψει σπίτι.

Η ανατροπή στην έρευνα

Δύο ημέρες αργότερα, το πρωί της Πέμπτης, η αστυνομία του Σάρεϊ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε πτώμα σε θαμνώδη περιοχή στο χωριό Τσέλσαμ, περίπου επτά χιλιόμετρα νότια του Νιου Άντινγκτον.

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι είχε συλληφθεί άνδρας ως ύποπτος για τη δολοφονία της Λίζα Πιρς. Ο ύποπτος ήταν ο ίδιος ο Τέρι Χολ, ο οποίος είχε μεταφέρει τη σορό και την είχε εγκαταλείψει εκεί.

Η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Όσοι βρίσκονταν έξω από το σπίτι των γονιών της Πιρς δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος που συμμετείχε στις δημόσιες εκκλήσεις για τον εντοπισμό της ήξερε από την αρχή τι είχε συμβεί.

Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ο Χολ δεν είχε ξεφορτωθεί αμέσως τη σορό. Την κρατούσε κρυμμένη σε κοντινό υπόστεγο και μόνο 36 ώρες μετά τη δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό της την μετέφερε μέσα στη νύχτα, για να την εγκαταλείψει σε άλλη περιοχή.

Τι αποκαλύφθηκε στη δίκη

Ο Τέρι Χολ καταδικάστηκε τελικά για τη δολοφονία της Λίζα Πιρς στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι και τον Ιούνιο του 2000 του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και ότι είχε σκοτώσει τη σύντροφό του τέσσερις ημέρες πριν ξεφορτωθεί το σώμα της. Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν την εικόνα ενός ανθρώπου που όχι μόνο διέπραξε το έγκλημα, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να χτίσει ένα ψεύτικο προφίλ συντετριμμένου συντρόφου.

Αργότερα επιχείρησε να ανατρέψει την καταδίκη του, υποστηρίζοντας ότι η υπεράσπισή του είχε επηρεαστεί από την κατάσταση της υγείας της δικηγόρου του, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο λίγες ημέρες μετά την ετυμηγορία και πέθανε το 2002. Το Εφετείο του Λονδίνου απέρριψε τελικά την έφεσή του, κρίνοντας ότι η δίκη είχε διεξαχθεί δίκαια.

Η αποφυλάκιση και ο φόβος της οικογένειας

Μετά την έκτιση της ελάχιστης ποινής του, ο Χολ αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2017, με όρο να μην επιστρέψει στο Νιου Άντινγκτον. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια της Λίζα Πιρς εξέφρασε αργότερα ανησυχία όταν υπήρξαν αναφορές ότι εμφανίστηκε ξανά στην περιοχή.

Ο πατριός της, Τζον Πίτερς, είχε δηλώσει τότε ότι η οικογένεια φοβόταν μήπως επιχειρήσει να πλησιάσει τα παιδιά, τα οποία είχαν μεγαλώσει οι ίδιοι. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι μία από τις κόρες είχε βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του στον δρόμο και είχε τρομοκρατηθεί.

Ο ίδιος περιέγραφε τη Λίζα Πιρς ως ένα «υπέροχο κορίτσι», μια γυναίκα που θα βοηθούσε οποιονδήποτε και μια αφοσιωμένη μητέρα που δεν ξεχάστηκε ποτέ από τους δικούς της ανθρώπους.

Μια υπόθεση που σημάδεψε την περιοχή

Η δολοφονία της Λίζα Πιρς έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο για τη σκληρότητά της, αλλά και για το ψέμα που ακολούθησε. Ο Τέρι Χολ εμφανιζόταν να ζητά βοήθεια για τον εντοπισμό της συντρόφου του, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του.

Η υπόθεση θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο σοκαριστικές που συνδέθηκαν με την περιοχή, ακριβώς επειδή ο δράστης στάθηκε μπροστά σε όλους, παίζοντας τον ρόλο του ανθρώπου που υποτίθεται ότι αγωνιούσε περισσότερο από κάθε άλλον.

