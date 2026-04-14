Τέξας: Νέες αποκαλύψεις για την απαγωγή και δολοφονία της 7χρονης

Στη δίκη παρουσιάστηκαν συνομιλίες του κατηγορούμενου από τη φυλακή, επιστολές προς την οικογένεια και στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση.

14 Απρ. 2026 17:57
Pelop News

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας της 7χρονης Αθένα Στραντ στο Τέξας, με κατηγορούμενο τον 34χρονο διανομέα της FedEx, Τάνερ Χόρνερ.

Η μικρή είχε εξαφανιστεί τον Νοέμβριο του 2022 έξω από το σπίτι της στο Παραντάιζ του Τέξας, την ώρα που ο κατηγορούμενος παρέδιδε χριστουγεννιάτικο δώρο με κούκλες Μπάρμπι στην οικογένεια.

Στη δίκη παρουσιάστηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες του Χόρνερ από τη φυλακή, επιστολές προς την οικογένεια του παιδιού και τους ερευνητές, καθώς και στοιχεία από την ανάσυρση και τη νεκροψία της σορού.

Ο διάλογος με τη μητέρα του από τη φυλακή

Σε μία από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που ακούστηκαν στο δικαστήριο, η μητέρα του κατηγορούμενου τον ρώτησε τι ακριβώς είχε συμβεί.
«Τι έκανες; Πέθανε μόνη της;», ακούγεται να τον ρωτά, με τον Χόρνερ να απαντά αρνητικά.

Στη συνέχεια, η μητέρα του τον ρώτησε αν είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το παιδί. «Τάνερ, ελπίζω μόνο να μην έκανες τίποτα περίεργο σε αυτό το μικρό κορίτσι», του είπε, με εκείνον να το αρνείται.

Ο ίδιος φέρεται να απάντησε ότι λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που λάμβανε «σχεδόν δεν είχε λίμπιντο». Η συνομιλία παρουσιάστηκε στους ενόρκους, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν αν ο κατηγορούμενος θα καταδικαστεί σε θάνατο.

Η παράδοση με τις κούκλες Μπάρμπι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Χόρνερ παρέδιδε ένα κουτί με κούκλες Μπάρμπι, που προοριζόταν για χριστουγεννιάτικο δώρο της Αθένα, όταν φέρεται να την απήγαγε.

Βίντεο από κάμερα στο εσωτερικό του οχήματος παράδοσης έδειχνε τον κατηγορούμενο να οδηγεί, ενώ η 7χρονη εμφανιζόταν ανήσυχη μέσα στο βαν, λίγο πριν από τη δολοφονία της.

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ο Χόρνερ αρνήθηκε και στη γιαγιά του ότι βίασε το παιδί. Όταν εκείνη τον ρώτησε αν έχει μετανιώσει, απάντησε: «Πώς να μην έχω;».

Η επιστολή προς την οικογένεια

Τον Ιανουάριο του 2023, ο Χόρνερ έστειλε επιστολή στην οικογένεια της Αθένα, στην οποία ανέφερε ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί αλλαγές και απρόβλεπτες καταστάσεις λόγω συνδρόμου Άσπεργκερ.

Στην επιστολή του υποστήριξε ότι, όταν ξεκίνησε να εργάζεται ως οδηγός στη FedEx, είχε μία σταθερή διαδρομή, η οποία αργότερα άρχισε να αλλάζει. Όπως έγραψε, οι αλλαγές αυτές τον πίεζαν έντονα και, κατά τον ίδιο, συνέβαλαν στην ψυχική του αποσταθεροποίηση.

Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να μεταφέρει μέρος της ευθύνης στην εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι οι εργοδότες του αγνόησαν την ανάγκη του για σταθερή ρουτίνα.

«Λυπάμαι που σας πήρα τον μικρό σας άγγελο. Δεν της άξιζε αυτό», έγραψε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι και ο δικός του γιος θα μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα του.

Ισχυρισμοί για δεύτερο άτομο

Σε άλλη επιστολή προς ντετέκτιβ, ο Χόρνερ φέρεται να επιχείρησε να αποδώσει ευθύνη και σε άλλο πρόσωπο, ισχυριζόμενος ότι ένας ακόμη άνδρας ήταν παρών όταν πήρε την Αθένα και ότι τον απείλησε με όπλο, ζητώντας του να σκοτώσει το παιδί.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει εμπλοκή άλλου ατόμου στη δολοφονία της 7χρονης.

Τα στοιχεία από τη νεκροψία

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν και οι πρώτες εικόνες από το ρυάκι όπου εντοπίστηκε η σορός της μικρής. Πράκτορας κατέθεσε ότι χρειάστηκε να μπει σε νερό που έφτανε μέχρι τη μέση για να την ανασύρει.

Η ιατροδικαστής Τζέσικα Ντάιερ κατέθεσε ότι η Αθένα βρέθηκε γυμνή μέσα στο νερό, με τα χέρια της καλυμμένα από πλαστικές σακούλες. Όπως σημείωσε, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις σεξουαλικού τραύματος.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, το σώμα του παιδιού έφερε τραύματα στο κεφάλι, στον λαιμό, στο στήθος και στην πλάτη.

Ειδικός στις εγκληματολογικές έρευνες είχε καταθέσει ότι στο πρόσωπο της 7χρονης υπήρχαν σημάδια που ταίριαζαν με το δάπεδο του οχήματος της FedEx που οδηγούσε ο Χόρνερ.

Το αίτημα να περάσει Χριστούγεννα με τον γιο του

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ακόμη ότι, μετά τη σύλληψή του τον Νοέμβριο του 2022, ο Χόρνερ ζήτησε από τους ερευνητές να του επιτρέψουν να περάσει έναν μήνα με την οικογένειά του και να κάνει Χριστούγεννα με τον γιο του.

Σε βίντεο ανάκρισης που προβλήθηκε στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να λέει ότι θα αποκάλυπτε τα πάντα αν του έδιναν αυτόν τον χρόνο.

Οι αστυνομικοί του απάντησαν ότι κάτι τέτοιο ήταν ουσιαστικά αδύνατο, καθώς είχε ήδη συλληφθεί για τη δολοφονία του παιδιού. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

