Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο ριζικών αλλαγών στο άρθρο 86 του Συντάγματος ο υπουργός Δικαιοσύνης, με φόντο την έναρξη του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη πολιτικών προσώπων.

04 Φεβ. 2026 13:41
Σαφές μήνυμα ότι το άρθρο 86 του Συντάγματος δεν πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητο έστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (4/2/26) στην ΕΡΤ, στο πλαίσιο της έναρξης του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως ανέφερε, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και η πλήρης κατάργηση του άρθρου, ή η θέσπιση ενδιάμεσων θεσμών, όπως εισαγγελείς που θα εισηγούνται στη Βουλή την άσκηση δίωξης πολιτικών προσώπων. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενίσχυση του ρόλου της Δικαιοσύνης και η άρση της αίσθησης υπερπροστασίας των πολιτικών.

Ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε ότι το άρθρο 86 έχει ήδη τροποποιηθεί το 2019, με την παραγραφή των αδικημάτων υπουργών να εξισώνεται πλέον με εκείνη των πολιτών. Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος τα αδικήματα να παραγράφονται σε ελάχιστο χρόνο», φαινόμενο που στο παρελθόν προκαλούσε έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ισχύον σύστημα –σύμφωνα με το οποίο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα για την άσκηση δίωξης– αποτελεί μοντέλο που εφαρμόζεται σε αρκετές δυτικές δημοκρατίες. Ωστόσο, τόνισε ότι σήμερα κάθε δικογραφία στην οποία αναφέρεται όνομα υπουργού διαβιβάζεται υποχρεωτικά στη Βουλή, γεγονός που προκαλεί κοινωνική αντίδραση και ενισχύει την αίσθηση ατιμωρησίας.

«Η συζήτηση γίνεται για να περιοριστεί η υπερβολική προστασία των πολιτικών, χωρίς όμως να δημιουργηθούν συνθήκες αποσταθεροποίησης του πολιτεύματος μέσω αβάσιμων ή προσχηματικών μηνύσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Αναφερόμενος στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, που επίσης προτείνεται προς αναθεώρηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε ότι με τον νόμο του 2024 –ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2025– οι Ολομέλειες των δικαστηρίων προτείνουν υποψηφίους με μυστική ψηφοφορία, η Βουλή διαμορφώνει τη δική της πρόταση και η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποκλειστικά από τον προβλεπόμενο κατάλογο.

Με αφορμή τις φωνές που ζητούν πλήρη αυτοεκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι καμία εξουσία δεν μπορεί να νομιμοποιείται χωρίς σύνδεση με τη λαϊκή βούληση, άμεση ή έμμεση. Όπως τόνισε, «η πλήρης αυτοεκλογή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση είναι επικίνδυνη».

Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση
