Φλωρίδης για Τέμπη: «Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη», αιχμές για Τσίπρα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατήγγειλε την αντιπολίτευση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας στα Τέμπη, χαρακτηρίζοντάς την ως «ξυλόλιο 2 από την πίσω πόρτα».

Αναφέρθηκε παράλληλα στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι «ο άνθρωπος που μετά το Μάτι έκανε εκείνη την άθλια σύσκεψη, τώρα κάνει δήλωση». Επίσης, τόνισε ότι η αντιπολίτευση είχε επιχειρήσει πολιτική εκμετάλλευση εθνικών τραγωδιών στο παρελθόν, αναφερόμενος στην υπόθεση του «παράνομου φορτίου».

Παρέμβαση Τσίπρα: Δίκαιο το αίτημα Ρούτσι για εκταφή, ευθύνες στον Πρωθυπουργό

Αναφορικά με το αίτημα Ρούτσι για εκταφή, ο υπουργός επεσήμανε ότι «καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη» και ότι τα αιτήματα εκταφής αφορούν μόνο έρευνα για πιθανή παρουσία χημικών ουσιών, όχι την ταυτοποίηση των παιδιών. Η απόφαση θα ληφθεί από τη δικαιοσύνη, με την πρόεδρο των εφετών Λάρισας να αναμένεται να αποφανθεί σύντομα.

Ο Γ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της ανάκρισης έγινε κατόπιν πρότασης του εισαγγελέα εφετών και ότι η δίκη θα επιτρέψει περαιτέρω έρευνα εφόσον χρειαστεί.

