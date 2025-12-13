Φλωρίδης: Βολές για Τέμπη και κόντρα δικαστών-δικηγόρων στη Συνέλευση Δικαστών και Εισαγγελέων

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέπεμψε μηνύματα για την κόντρα δικαστών – δικηγόρων, αλλά και την τραγωδία των Τεμπών.

Αναφερόμενος, ο Γιώργος Φλωρίδης, στην έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις, πήρε θέση υπέρ των δικαστικών λειτουργών, σημειώνοντας ότι «πέντε γνωστοί δικηγόροι, θέλουν να τα κάνουν μπάχαλο. Θέλουν η Δικαιοσύνη να φύγει από τα δικαστήρια και να πάει στο πεζοδρόμιο, να υπάρξουν λαϊκά δικαστήρια», ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά.

«Απέναντι σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει αντίσταση. Οι βασικοί συντελεστές της συνταγματικής τάξης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Εμείς θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που μας αναλογούν για να επέλθει ομαλότητα», ανέφερε για το ζήτημα ο αρμόδιος Υπουργός.

Εκτενής ήταν η αναφορά του Γιώργου Φλωρίδη και στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι από τις δικαστικές αρχές έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να ολοκληρωθεί η ανάκριση, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» κατά όσων προσπάθησαν να καθυστερήσουν τη διαδικασία, κρατώντας ανοιχτή την ανάκριση.

«Έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να μην κλείσει η δικογραφία και να μην ξεκινήσει η δίκη. Αυτή η διαρκής πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας μέσα από την ποινική εξέλιξη δημιουργούσε φόβο στους συνωμότες ότι όλα θα βγουν στο φως με τη δημόσια διαδικασία» ανέφερε σχετικά ο κ. Φλωρίδης, επαναλαμβάνοντας για πολλοστή φορά ότι η θεωρία για παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο, ήταν συνωμοσία.

« Εμφανίστηκε ότι υπήρχε συγκαλυπτόμενο έγκλημα από την κυβέρνηση με τη μεταφορά δήθεν παράνομου φορτίου, όλη αυτή ήταν μια απάτη από έξω, μια πληρωμένη απάτη. Αυτό ήταν συνωμοσία κανονική απέναντι στη χώρα. Και επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ότι η Δικαιοσύνη βάζει πλάτη. Ο ελληνικός λαός όμως το κατάλαβε, αλλά έχουν μείνει τα απόνερα. Αυτό ήθελαν να αποφύγουν. Η Δικαιοσύνη απάντησε. Και τώρα που τα στοιχεία έρχονται στη φόρα αποκαλύπτεται τι είχε συμβεί», ανέφερε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παρουσίας επικίνδυνων χημικών διαλυτών στην εμπορική αμαξοστοιχία 63503, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη- Αθήνα.

«Ναι» στην κριτική, «όχι» στη συλλήβδην απαξίωση του δικαστικού σώματος, τόνισε στην ομιλία του ο Γιώργος Φλωρίδης, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές παθογένειες στη δικαιοσύνη, για τις οποίες γίνεται προσπάθεια να θεραπευτούν.

«Υπήρξε προσπάθεια κάποιων να πλήξουν τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Αν πληγεί αυτός ο πυλώνας, πλήττεται ο πυρήνας της ίδιας της δημοκρατίας. Η κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι επιβεβλημένη και από το Σύνταγμα. Αλλά άλλο να επιχειρείται να πληγεί η Δικαιοσύνη, όπως έγινε στην υπόθεση των Τεμπών. Όλοι οφείλουμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη έξω από τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Κριτική μπορούμε να ασκούμε, όχι όμως συνολική απαξίωση της Δικαιοσύνης», κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της δικής του θητείας, στους χρόνους απονομής δικαίου στη χώρα. Χαρακτήρισε το νέο Δικαστικό Χάρτη, «θεμέλιο πάνω στο οποίο θα γίνουν όλες οι προσπάθειες για την απονομή της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης» και σημείωσε ότι μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας (με την κατάργηση των Ειρηνοδικείων) εξοικονομήθηκαν 1.000 δικαστές.

Όπως είπε, στον ένα χρόνο εφαρμογής, η Ελλάδα πέτυχε το χαμηλότερο χρόνο από όλες τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή 250 ημέρες για την εκδίκαση πολιτικής υπόθεσης σε πρώτο βαθμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, το 2026, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αναμένεται η εκκαθάριση περίπου 15.000 υποθέσεων εμπορικού και ενοχικού δικαίου.

«Από τις περίπου 1.500 μέρες θα έχουμε πέσει στις 650 μέρες», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης. Σε άλλες αλλαγές, αναφέρθηκε στα σημαντικά επιτεύγματα, λόγω μεταφοράς δικαστικής ύλης σε δικηγόρους, με τη μεταφορά 70.000 υποθέσεων σε δικηγόρους. Όπως ανέφερε, ο κ. Φλωρίδης, από την 1η Νοεμβρίου, έχει τεθεί σε ισχύ η ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης διαθηκών, που καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς διαθήκες.

Τέλος, ανέφερε ο κ. Φλωρίδης: «Εγκαθιστούμε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα παίρνουν πρόχειρα πρακτικά σε 24 ώρες και ολόκληρα σε 3 μέρες. Επίσης με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα δίνεται και βοήθεια σε μεταφράσεις στα ποινικά και αστικά δικαστήρια και αυτό είναι που γίνεται για πρώτη φορά ίσως παγκοσμίως».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση του ποσοστού εμπιστοσύνης των πολιτών στη Θέμιδα.

Ειδικότερα, ο κ. Σεβαστίδης ανέφερε:

Εμπεδώθηκε επίσης η αντίληψη στον λαό πως η ποινική δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ίδιους όρους και όσο εύκολα καταδικάζεται ένας απλός πολίτης τόσο δύσκολα συμβαίνει αυτό με πολιτικά πρόσωπα και ισχυρούς επιχειρηματίες. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι ούτε καινοφανής ούτε άστοχη. Ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει συγκεκριμένες αιτίες.

Ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, ο δικαστής δεν θα έχει απέναντί του έναν δικηγόρο- υπερασπιστή αλλά ολόκληρα δικηγορικά γραφεία οργανωμένα και πλαισιωμένα με πολλούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Ζητήσαμε εδώ και πολλές δεκαετίες από την πολιτεία την ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες (οικονομολόγους, γραφολόγους, λογιστές) ώστε να συνεπικουρούν τον δικαστικό λειτουργό στο έργο του, αλλά και την ευκολία πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα. Οι συνάδελφοι παλεύουν μόνοι τους αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν και την καλή θέληση, ο αγώνας πολλές φορές είναι άνισος. Η εγκληματικότητα του λευκού κολλάρου μένει στην αφανή ζώνη, αποθρασύνει τους υπαίτιους, προκαλεί την κοινωνία και αυξάνει την δυσπιστία στην απόδοση του συστήματος».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Σεβαστίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ δικαστών και δικηγόρων:

«Από τον Ιούνιο επιδεινώθηκαν βαθμιαία οι σχέσεις μας με τις ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων εξαιτίας μιας αδικαιολόγητης εμμονικής στάσης τους να μην αναγνωρίζουν το πρόβλημα που δημιουργούν ελάχιστα μέλη τους στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων: Δικηγόροι που περιφέρονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικά κανάλια χυδαιολογώντας και συκοφαντώντας δικαστές και εισαγγελείς, που τραμπουκίζουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, δίνοντας την εικόνα μιας δικαιοσύνης που παρακαλάει και εκλιπαρεί για σύνεση ανθρώπους που συνειδητά επιδιώκουν την ένταση. Τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι.

Γνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να τους αποτρέψει από τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές και ακριβώς αυτήν την αδυναμία του συστήματος εκμεταλλεύονται για να επιβάλουν τον παραλογισμό τους ως κανονικότητα. Μάθαμε για πολλά χρόνια να υφιστάμεθα διαπόμπευση και εξευτελισμούς σαν να είναι αυτός ο ρόλος του δικαστή σε ένα κράτος. Να γίνεται η βαλβίδα εκτόνωσης για δικηγόρους που επιχειρούν σόου και δημοφιλία. Ο πασιφισμός και η έκκληση “να πέσουν οι τόνοι” δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι μια πράξη συμβιβασμού με την ασχήμια, ένα μάθημα υποταγής και δικαιολόγησής της ως δήθεν απόδειξη σωφροσύνης. Τέτοιες εκκλήσεις ακούσαμε πολλές στο παρελθόν, όμως η κατάσταση δεν άλλαξε. Και δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν δούμε κατάματα την πραγματικότητα και δεν έχουμε το θάρρος να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας.

Το καλοκαίρι που πέρασε βρέθηκα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια κοινή συνάντηση με τους προέδρους των τριών μεγάλων δικηγορικών συλλόγων και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για να συζητήσουμε επί της ολοκληρωμένης πρότασης που καταθέσαμε ως Ένωση για την αντιμετώπιση φαινομένων χυδαίων επιθέσεων δικηγόρων στους δικαστές της έδρας με αφορμή τη γνωστή υπόθεση στο Εφετείο Λαμίας. Οι ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπερασπίστηκαν τα μέλη τους και μας έδειξαν ξεκάθαρα ότι γι’ αυτούς προέχει η συντεχνιακή περιχαράκωση και η συντήρηση μιας εξόχως προβληματικής κατάστασης.

Οι ίδιοι οι δικηγόροι πέρα από τον πειθαρχικό έλεγχο δικαστικών λειτουργών που συχνά ζητάνε, διαθέτουν και την αίτηση εξαίρεσης ως ένα ισχυρό όπλο που τους προφυλάσσει από μεροληπτική ή απρεπή συμπεριφορά σε βάρος τους. Τέτοιο δικαίωμα δεν αναγνωρίζουν στους δικαστές. Θεωρούν ότι οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται εξυβρίσεις, συκοφαντίες, προπηλακισμούς κατά την ακροαματική διαδικασία χωρίς να μπορούν να προστατεύσουν την τιμή και την αξιοπρέπειά τους. Ο δικαστής της έδρας θα πρέπει να υπομείνει με σκυμμένο το κεφάλι κάθε είδους εξευτελισμό για να ελπίζει πως κάποια στιγμή θα επιληφθεί το πειθαρχικό των δικηγόρων και ίσως επιβάλει ποινή στον συνάδελφό τους. Μέχρι εδώ όμως ήταν η ανοχή μας!».

Και απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, για το ζήτημα, είπε:

« Κύριε υπουργέ σας ζητούμε ενόψει και των μεγάλων δικών που έχουμε μπροστά μας, να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση. Μην αφήνετε να εκτεθεί άλλο η Δικαιοσύνη διεθνώς, μην αφήνετε τους δικαστικούς λειτουργούς εκτεθειμένους απέναντι σε μια μικρή μειοψηφία δικηγόρων. Έχετε την πρότασή μας. Είναι ώριμες οι συνθήκες να λυθεί οριστικά αυτή η εκκρεμότητα με το παρελθόν».

