ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»

Η Νέα Δημοκρατία απάντησε σκληρά στο ΠΑΣΟΚ, διευκρινίζοντας ότι ο Μύρωνας Χιλετζάκης —ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων— δεν αποτελεί ενεργό μέλος του κόμματος και έχει ήδη διαγραφεί. Η αντιπαράθεση των δύο κομμάτων κλιμακώνεται καθώς συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

13 Δεκ. 2025 15:24
Με ανάρτησή της στο Χ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε ότι ο Μύρωνας Χιλετζάκης έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος, απαντώντας στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ για δήθεν κομματικές «προστασίες» προς τον αγροτοσυνδικαλιστή που εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για μικροπολιτική και «επικοινωνιακές ακροβασίες» την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ανάρτησή της, η εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πλήρη έλλειψη πολιτικής σοβαρότητας, ιδίως μετά τις αποκαλύψεις που συνδέουν στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Τόνισε ότι η προσπάθεια συμψηφισμού «πέφτει στο κενό», καθώς ο Χιλετζάκης ήταν ήδη ανενεργός και εκτός ΝΔ.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάγια τακτική: οποιοδήποτε μέλος εμπλέκεται σε ποινική υπόθεση χάνει αυτομάτως την κομματική του ιδιότητα, χωρίς να απαιτούνται υποδείξεις ή δημόσιες πιέσεις.

«Ας σταματήσει το ΠΑΣΟΚ τη μικροπολιτική και ας συμβάλει ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις», καταλήγει η ΝΔ, ασκώντας κριτική στις ανακοινώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

