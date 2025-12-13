ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»

Με ανάρτησή της στο Χ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε ότι ο Μύρωνας Χιλετζάκης έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος, απαντώντας στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ για δήθεν κομματικές «προστασίες» προς τον αγροτοσυνδικαλιστή που εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για μικροπολιτική και «επικοινωνιακές ακροβασίες» την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ανάρτησή της, η εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πλήρη έλλειψη πολιτικής σοβαρότητας, ιδίως μετά τις αποκαλύψεις που συνδέουν στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Τόνισε ότι η προσπάθεια συμψηφισμού «πέφτει στο κενό», καθώς ο Χιλετζάκης ήταν ήδη ανενεργός και εκτός ΝΔ.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάγια τακτική: οποιοδήποτε μέλος εμπλέκεται σε ποινική υπόθεση χάνει αυτομάτως την κομματική του ιδιότητα, χωρίς να απαιτούνται υποδείξεις ή δημόσιες πιέσεις.

«Ας σταματήσει το ΠΑΣΟΚ τη μικροπολιτική και ας συμβάλει ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις», καταλήγει η ΝΔ, ασκώντας κριτική στις ανακοινώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο @pasok αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη. Αντί όμως να… — Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) December 13, 2025

