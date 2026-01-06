Φλώρινα: Ένταση μεταξύ πιστών για τον Τίμιο Σταυρό BINTEO

Σπρωξίματα και φωνές στον ποταμό Σακουλέβα μετά τη ρίψη του Σταυρού, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια

Φλώρινα: Ένταση μεταξύ πιστών για τον Τίμιο Σταυρό BINTEO
06 Ιαν. 2026 17:53
Pelop News

Επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια της τελετής καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Μετά τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Σακουλέβα από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίο, αρκετοί πιστοί βούτηξαν στο νερό προκειμένου να τον ανασύρουν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, σημειώθηκαν σπρωξίματα και έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες διήρκεσαν για αρκετά δευτερόλεπτα.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από το σημείο, ο Τίμιος Σταυρός πέρασε από χέρι σε χέρι, πριν τελικά οι συμμετέχοντες τον φιλήσουν, λαμβάνοντας την ευλογία, και η τελετή ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

