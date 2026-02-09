Φλώρινα: Συλλήψεις για επίθεση σε ανήλικο

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στη Φλώρινα, με την Αστυνομία να προχωρά σε εννέα συλλήψεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του παθόντα, το πρωί της προηγούμενης ημέρας τέσσερις ανήλικοι, μαζί με έναν 18χρονο, προσέγγισαν τον ανήλικο γιο της και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές. Από την επίθεση, το θύμα υπέστη σωματικές βλάβες στο κεφάλι και στο αριστερό μάτι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από έρευνες και αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι, ο 18χρονος, καθώς και τέσσερις γονείς, ένας για κάθε ανήλικο.

Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος όλων των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

