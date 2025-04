Φλώριντα: Από τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο υπάρχει νεκρός!

Από τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο της Φλώριντα δυστυχώς είχαμε έναν νεκρό και τουλάχιστον έξι τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301

— Holden Mamula (@ignqiny) April 17, 2025