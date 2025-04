Φλώριντα: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο με τέσσερις τραυματίες

Στη Φλώριντα πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης (τοπική ώρα) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές πηγές των αρχών επιβολής του νόμου.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο campus του Πανεπιστημίου, στην πόλη Ταλαχάσι, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση στους φοιτητές να μην πλησιάσουν και να παραμείνουν στα δωμάτιά τους χωρίς να βρίσκονται κοντά σε παράθυρα, καθώς «κυκλοφορεί ένας ένοπλος». Σύμφωνα με το CNN, ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Shooting at Florida State UPDATE: A hospital near the college confirmed they are receiving patients connected to the shooting. FSU has canceled all classes and events for the remainder of the day, and people are asked to avoid the campus. pic.twitter.com/I7GOjmW0tD



Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τέσσερα άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα σε νοσοκομείο σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το FBI συνδράμει τις αρχές στο πανεπιστήμιο, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο ABC News.



Το σημερινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα δεν είναι το πρώτο στη συγκεκριμένη πανεπιστημιούπολη. Τον Νοέμβριο του 2014, ένας απόφοιτος του πανεπιστημίου πυροβόλησε έναν υπάλληλο και δύο φοιτητές στη βιβλιοθήκη, πριν πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών.

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6

— FSU Alert (@FSUAlert) April 17, 2025