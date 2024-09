ΗΠΑ: Συναγερμός για τον τυφώνα «Ελέν», τρεις νεκροί, τεράστιες καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ

Στην πολιτεία της Φλόρινρα στις ΗΠΑ προελαύνει ο «εξαιρετικά επικίνδυνος» τυφώνας Ελέν από το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα), προκαλώντας καταστροφές και αφήνοντας πίσω του ήδη έναν νεκρό.

Ο κυβερνήτης DeSantis ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχει ήδη πεθάνει καθώς μια πινακίδα έπεσε σε δρόμο. Παράλληλα προέτρεψε τους ανθρώπους να μην ταξιδεύουν, λέγοντας ότι «οι δρόμοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι» και ότι είναι «πολύ, πολύ επικίνδυνο».

Hurricane Helene about make

landfall moving 24 miles per hour towards Tallahassee at a cat 4 possible cat 5 prayers to those in the Big Bend, Appalachia Bay areas and in the path we are still getting winds of 130-150 miles per hour.

Not much to slow this down until after… pic.twitter.com/oYUHmralie

— World life (@seautocure) September 27, 2024