Φλόριντα: ΒΙΝΤΕΟ από τον άγριο ξυλοδαρμό 9χρονης μέσα σε σχολικό λεωφορείο

Οργή προκαλεί ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και στο οποίο καταγράφεται ο ξυλοδαρμός μιας 9χρονης από δύο «νταήδες» μαθητές στη Φλόριντα.

Το άγριο περιστατικό συνέβη σε σχολικό λεωφορείο, όταν δύο ανήλικοι για άγνωστο λόγο άρχισαν να χτυπούν το κορίτσι με μπουνιές στην κοιλιά και στο κεφάλι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η 9χρονη προσπαθεί να προστατευτεί βάζοντας τα χέρια της στο κεφάλι. Εντύπωση προκαλεί ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, κανένας ενήλικας δεν επενέβη.

This video should enrage everyone! A third-grade girl was savagely beaten on a school bus in Homestead, FL, by two boys, one of them clearly almost in high school. pic.twitter.com/eMXST3uApX

