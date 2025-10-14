Φοινικούντα: Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού στο κάμπινγκ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παρά τη σύλληψη των δύο δραστών του εγκλήματος. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι δεν έδρασαν μόνοι τους, καθώς υπήρχε πρόσωπο που γνώριζε τις συνήθειες και την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη και είχε κίνητρο.

Ο πρώτος 22χρονος συνελήφθη και παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στην κατάθεσή του αποκάλυψε ότι είχε προηγουμένως κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, γεγονός που τον ώθησε μαζί με έναν συνομήλικό του να επιχειρήσουν εκβιασμό. Ο νεαρός ανέφερε ότι πήγαινε στο κάμπινγκ και έκανε παρέα με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες του έδιναν χρήματα, και ότι σε προγενέστερο περιστατικό είχε πυροβολήσει τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο όπλο, χωρίς πρόθεση να τον σκοτώσει.

Ο δεύτερος 22χρονος, που φέρεται να πυροβόλησε τους δύο άνδρες, συνελήφθη το μεσημέρι σε προγραμματισμένη επιχείρηση στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εισήλθε στο κάμπινγκ φορώντας ξανθιά περούκα, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από αυτόπτη μάρτυρα.

Η ιατροδικαστική εικόνα δείχνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν συνολικά πέντε φορές, ενώ στον ιδιοκτήτη αποδόθηκε και μία «χαριστική» βολή στο κεφάλι. Ο πρώτος κατηγορούμενος δηλώνει ότι στόχος τους ήταν ο εκβιασμός και όχι η δολοφονία, γεγονός που επισημαίνει και ο συνήγορός του, Χαράλαμπος Λυκούδης, προσθέτοντας ότι υπήρχε προηγούμενη προσωπική σχέση μεταξύ εντολέα και θύματος και όχι συγγενικό ή κληρονομικό κίνητρο.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται, με συλλογή στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος, καταθέσεις μαρτύρων και ψηφιακά ίχνη, ώστε να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν κι άλλα πρόσωπα εάν προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία.

